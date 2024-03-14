Altın fiyatlarının 3000 TL olacağı tarif ifşalandı! Elinde altını olanlara son çağrı

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ALTIN PİYASASI YORUMLARI

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik ve yükseliş son hızıyla devam ederken yatırımcılar uzmanların yorumlarını yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasada yaşanan hareketlilikle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Uzman isim ONS altındaki ani yükselişlerin teknik şekilde değerlendirilmesi gerektiğini, ABD ve Çin verilerinin olumlu etki yarattığını, önümüzdeki günlerde ONS altında riskler olabileceğini söyledi.





İslam Memiş önümüzdeki süreçte ters köşe olabileceğini, ONS altında teknik düzeltmeler yaşanabileceğini ve düzenlemelerin ne zaman yapılacağının belirsiz olduğunu vurguladı. ONS altın yükselişiyle birlikte gram altının 3 bin TL'ye kadar yükselebileceğini ancak satış yapmak için erken zamanlar olduğunu söyleyen İslam Memiş şimdiki fiyatların alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini de söyledi. İslam Memiş, ONS altında 2 bin 150 dolar seviyesi üstündeki seviyeleri sağlıklı görmediğini, Mart ayı ya da Nisan ayında düzeltmeler olabileceğini söyledi.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.