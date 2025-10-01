Altın Gramı 5 bin 158 Lira'da, Ons Rekorunun Ardından Dalgalanma

Altının gramı 5 bin 158 liradan işlem görüyor; ons rekor tazeledi sonra geriledi. Çeyrek 8 bin 553, Cumhuriyet 34 bin 93 lira. ABD hükümet kapanması etkili.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:29
Güne yatay başlangıç ve piyasa görünümü

Altının gramı güne yatay başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla 5 bin 158 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,7 artışla 5 bin 159 liradan tamamladı. Güne yatay başlayan gram altının fiyatı önceki kapanışın hemen altında bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 553 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 93 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı bugün önce 3 bin 875,5 dolar ile rekor seviyeyi gördü; şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 3 bin 856 dolardan işlem görüyor.

ABD hükümet kapanması ve piyasa etkileri

ABD'de federal hükümet, Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı. Ülkede 2025 mali yılı sona ererken federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşma sağlanamadı. Geçici bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı.

Senato, yeni mali yılın başlamasına saatler kala hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin sunduğu geçici bütçe tasarılarını onaylamadı. Hükümetin kapanması sonrası güvenli liman varlıklara olan talebin artması, altının ons fiyatının rekor tazelemesine katkı sağladı; ancak daha sonra gelen kar satışlarıyla ons fiyatı geriledi.

Takip edilecek veriler ve teknik seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI, yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan analistler, altının ons fiyatında 3 bin 700 dolar seviyesinin destek, 3 bin 900 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

