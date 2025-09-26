Altın Gramı 5 bin 5 Liradan İşlem Görüyor; Çeyrek 8 bin 398, Cumhuriyet 33 bin 844

Altının Gramı 5 bin 5 Liradan İşlem Görüyor

Piyasa Özeti

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 5 lira seviyesinden işlem görüyor. Ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, dünü yüzde 0,4 kazançla 5 bin lira seviyesinden tamamlamıştı.

Haftanın son işlem gününe de yükselişle başlayan gram altının fiyatı saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 5 bin 5 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 8 bin 398 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 844 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da güne yükselişle başlayarak yüzde 0,1 artışla 3 bin 751 dolar seviyesinde yer alıyor.

Global Gelişmeler ve Riskler

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ile ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler, varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor. Trump, 1 Ekim'den itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarını duyurdu.

Tarife oranları şu şekilde açıklandı: markalı veya patentli ilaç ürünleri için %100, mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünler için %50, döşemeli mobilyalar için %30 ve ağır kamyonlar için %25.

ABD'nin korumacı ticaret adımlarının enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizlikler sürerken, fiyat artışlarının kalıcı enflasyona dönüşme riski Fed'in politika kararlarını zorlaştırıyor. Öte yandan, devam eden jeopolitik riskler de altın fiyatlarını destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

Takip Edilecek Veriler

Analistler, bugün Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 850 dolar seviyesi direnç, 3 bin 600 dolar seviyesi ise destek konumunda.