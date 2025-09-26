Altın Gramı 5 bin 5 Liradan İşlem Görüyor; Çeyrek 8 bin 398, Cumhuriyet 33 bin 844

Altının gramı güne yükselişle başlayarak 5 bin 5 liradan işlem görüyor; çeyrek 8 bin 398, cumhuriyet 33 bin 844. Ons ve jeopolitik gelişmeler takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:57
Altın Gramı 5 bin 5 Liradan İşlem Görüyor; Çeyrek 8 bin 398, Cumhuriyet 33 bin 844

Altının Gramı 5 bin 5 Liradan İşlem Görüyor

Piyasa Özeti

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 5 lira seviyesinden işlem görüyor. Ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, dünü yüzde 0,4 kazançla 5 bin lira seviyesinden tamamlamıştı.

Haftanın son işlem gününe de yükselişle başlayan gram altının fiyatı saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 5 bin 5 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 8 bin 398 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 844 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da güne yükselişle başlayarak yüzde 0,1 artışla 3 bin 751 dolar seviyesinde yer alıyor.

Global Gelişmeler ve Riskler

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ile ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler, varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor. Trump, 1 Ekim'den itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarını duyurdu.

Tarife oranları şu şekilde açıklandı: markalı veya patentli ilaç ürünleri için %100, mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünler için %50, döşemeli mobilyalar için %30 ve ağır kamyonlar için %25.

ABD'nin korumacı ticaret adımlarının enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizlikler sürerken, fiyat artışlarının kalıcı enflasyona dönüşme riski Fed'in politika kararlarını zorlaştırıyor. Öte yandan, devam eden jeopolitik riskler de altın fiyatlarını destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

Takip Edilecek Veriler

Analistler, bugün Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 850 dolar seviyesi direnç, 3 bin 600 dolar seviyesi ise destek konumunda.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TENMAK’ın İ-RİS: İHA Tabanlı Yerli Radyasyon İzleme Sistemi
2
Avrupa borsaları Lagarde konuşması öncesi bankacılık hisseleriyle yükseldi
3
2024 Dış Ticaret: Girişimlerin İhracat ve İthalattaki Payı (TÜİK)
4
Trump'tan Yeni Tarifeler: İthal İlaçlara %100, Ağır Kamyonlara %25, Mutfak Dolaplarına %50
5
ASELSAN, BIST’te İlk 1 Trilyon TL Piyasa Değerine Ulaşan Şirket
6
Karakuş'tan 'Tersine Göçe Teşvik' Önerileri: Vergi İndirimi ve Destek
7
Yenilikçi KOBİ'lere 60 Bin Avro Hibe: Innowwide 4. Çağrı Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?