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Altın Kilogram Fiyatı 3.76 Milyon Liraya Geriledi

Standart altının kilogram fiyatı, İstanbul'da 3.765.999,5 lira ile kapanış yaptı. Gün içinde fiyat 3.750.000 liraya kadar düştü.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:44
Altın Kilogram Fiyatı 3.76 Milyon Liraya Geriledi

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 765 bin 999,5 lira olarak gerçekleşti. Böylece, altın fiyatlarında %0,5'lik bir düşüş kaydedildi.

Gün içinde standart altın, en düşük 3 milyon 750 bin lira ve en yüksek 3 milyon 780 bin 756 lira seviyelerini gördü. Bir gün önce fiyat 3 milyon 784 bin lira olarak kapanmıştı.

KMKTP'de bugüne ait toplam işlem hacmi 6 milyar 656 milyon 103 bin 363,65 lira olarak kaydedilirken, işlem miktarı ise 1.785,61 kilogram olarak belirlendi. Tüm metal piyasasında toplam işlem hacmi ise 6 milyar 773 milyon 539 bin 711,52 lira oldu.

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ve Turan Kıymetli Madenler bulunuyor.

Bugünkü işlemlere ilişkin ana veriler şu şekilde:

  • Önceki Kapanış: 3.784.000 TL
  • En Düşük: 3.750.000 TL
  • En Yüksek: 3.780.756 TL
  • Kapanış: 3.765.999,5 TL
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.758.499,83 TL
  • Toplam İşlem Hacmi: 6.656.103.363,65 TL
  • Toplam İşlem Miktarı: 1.785,61 Kg
  • Toplam İşlem Adedi: 115

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