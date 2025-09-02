Altın Ons Rekor 3.508,9 Dolar: Fed Beklentileri ve Gümüş Yükselişi

Altın Ons Rekor 3.508,9 Dolarla Zirve Yaptı

ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı artan gevşeme beklentileri ve dolar endeksindeki zayıflama, kıymetli metallerde sert yükselişleri tetikledi. Bugün altının ons fiyatı 3 bin 508,9 dolar ile tarihi rekor seviyesine ulaştı.

Piyasa Dinamikleri ve Fed Beklentileri

Ülkelerin enflasyonla mücadelesi sürerken, başta Fed olmak üzere önemli merkez bankalarının bu ay alacağı para politikası kararları küresel ekonomik görünüm açısından belirleyici oluyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında yüzde 88 ihtimalle faiz indirimi yapacağı öne çıkıyor; bankanın yıl sonuna kadar toplamda iki kez faiz indirimi yapacağı beklentisi bulunuyor.

Bu beklentilerle birlikte dolar endeksi son 5 işlem gününde değer kaybetti. Doların zayıflaması ve küresel risk unsurlarının etkisiyle ons altın bugün 3 bin 508,9 dolara çıkarak rekor tazeledi.

Diğer Kıymetli Metallerdeki Hareket

Gümüş ons fiyatı haftaya başlayan yükselişin ardından dün 40,76 dolar ile Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü; yeni işlem gününde 40,86 dolar seviyesine yükseldi. Platinin onsu son üç işlem günlük yükselişini sürdürerek 1.426 dolarda bulunuyor.

Dünkü işlemlerde primlenen paladyumun ons fiyatı günü yüzde 2,2 artışla 1.139 dolardan tamamladı; yeni günde paladyum onsu yüzde 0,1 düşüşle 1.137 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Uzmanlardan Değerlendirmeler

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rahmi İncekara, ons altındaki 3 bin 450 dolar ve ons gümüşteki 40 dolar seviyelerinin kilit dirençlerin aşıldığını ve bunun alımları hızlandırdığını vurguladı. İncekara, sene başından beri gümüşteki kazancın yüzde 40 seviyelerine ulaştığını, paladyum ve platindeki yükselişin de dikkat çektiğini belirtti.

İncekara, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasa görünümünü değiştirebileceğine işaret ederek şunları söyledi: 'Zayıf bir tarım dışı istihdam verisi, değerli metalleri destekleyebilir.'

İncekara ayrıca, Fed'in olası 50 baz puanlık büyük bir faiz indiriminin kıymetli metallerdeki ralli şiddetini artırabileceğini; altın fiyatlarının da tıpkı gümüş gibi Fed'in faiz indirimi beklentileriyle yükseldiğini kaydetti. İncekara, ABD Temyiz Mahkemesi'nin Trump tarifelerini 'yasa dışı' olarak ifade etmesinin doları baskılayarak altının prim yapmasına katkı sağladığını vurguladı.

Vadeli İşlemler ve Piyasalar Uzmanı Görüşü

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen de faiz indirimlerinin kıymetli metal fiyatlarına yansıyacağını, Fed'in faiz indirimi beklentisiyle dolar endeksinin zayıflayacağının öngörüldüğünü söyledi. Ergezen, faiz indirimleriyle ons altın ve kıymetli metaller arasında ters korelasyon olduğunu belirtti.

Ergezen, ABD mahkemesinin Trump'ın tarifelerini engellemesinin risk primini artırdığını, tarifelere yönelik belirsizliğin devam edebileceğini ve bunun da kıymetli metallere desteği sürdürdüğünü ifade etti. Gümüşün bu ortamdan daha olumlu etkilendiğini belirten Ergezen, ekonomide canlanma beklentisi ve artan risk iştahının gümüşe yönelimi güçlendirdiğini söyledi.

Ergezen ayrıca nisan ayında 106 olan altın-gümüş rasyosunun 85 seviyelerine gerilediğine dikkat çekerek, gümüşe nakit akımlarının belirginleştiğini ve bu eğilimin bir süre daha sürebileceğini sözlerine ekledi.

Gündemdeki Riskler ve Beklentiler

Piyasaların odağında cuma günü açıklanacak istihdam verileri, Fed'in sonraki adımları ve ABD'deki tarifelere ilişkin hukuki süreçler bulunuyor. Bu gelişmeler, kıymetli metallerdeki fiyatlamaların yönünü belirlemeye devam edecek.