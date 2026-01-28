Altın Ons Rekoru: Fed Kararı Öncesi 5 bin 250 Doları Aştı

Altının Ons Fiyatı Fed Kararı Öncesi Yeni Rekor Kırdı

Altının ons fiyatı, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde 5 bin 250 dolar sınırını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Doların yaklaşık dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesi de altına ek destek sağladı. Bu gelişmeler iç piyasada da yansımasını buldu; gram altın 7 bin 349 liraya kadar yükselerek rekor tazeledi.

Piyasa Verileri ve Diğer Metaller

Altına paralel olarak gümüş fiyatlarında da yukarı yönlü hareket izlendi. Gram gümüş 161 TL seviyesine çıktı.

İç piyasada diğer fiyatlar şu şekilde gerçekleşti: gram altın 7 bin 339 liradan, çeyrek altın 12 bin 75 liradan, yarım altın 24 bin 194 liradan, tam altın 48 bin 170 liradan işlem görüyor.

