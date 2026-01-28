Bayburt'ta İstihdam ve Mesleki Eğitim 2026 Hedefleri Masaya Yatırıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı 1. Olağan Toplantısında istihdam artırma ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi planlandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:40
İl genelinde istihdamın artırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı 1. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı ve planlamalar

2026 yılına yönelik planlama ve hedefler, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı. Mevcut uygulamalar değerlendirilerek, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşülen konular

Kurul toplantısında, aktif iş gücü programları, mesleki eğitim faaliyetleri ve istihdama katkı sağlayacak projeler görüşüldü. Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı, karşılıklı istişarelerle sona erdi.

Toplantıya, ilgili kurum amirleri katıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları