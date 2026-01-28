Bayburt'ta İstihdam ve Mesleki Eğitim 2026 Hedefleri Masaya Yatırıldı
İl genelinde istihdamın artırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı 1. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı ve planlamalar
2026 yılına yönelik planlama ve hedefler, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı. Mevcut uygulamalar değerlendirilerek, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşülen konular
Kurul toplantısında, aktif iş gücü programları, mesleki eğitim faaliyetleri ve istihdama katkı sağlayacak projeler görüşüldü. Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı, karşılıklı istişarelerle sona erdi.
Toplantıya, ilgili kurum amirleri katıldı.
