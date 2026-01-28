İstanbul Fuar Merkezi'ne 40 Bin Metrekarelik Yeni Salon: Kapasite %40 Artacak

Yayın Tarihi: 28.01.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 10:00
Yeni salon inşaatı ve stratejik genişleme

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Başkan Vekili Şekib Avdagiç, İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) iki katlı, toplam 40 bin metrekarelik yeni bir fuar alanı inşaatına başlandığını açıkladı. Avdagiç, projenin tamamlanmasıyla İFM kapasitesinin yüzde 40 artacağını belirtti.

İDTM bünyesindeki mevcut 11 fuar salonu ve gerçekleştirilen kapsamlı altyapı ile teknoloji yatırımları sayesinde İFM, Avrupa’nın önde gelen fuar merkezleri arasındaki konumunu güçlendiriyor.

Toplam alan hedefi ve ilk etap genişlemesi

Avdagiç, salonların tamamının işletmesini üstlenmelerinin ve tapu süreçlerinin tamamlanmasının ardından ilk kez 18 yıl sonra ilave salon inşaatı başlattıklarını ifade etti. Bu projeyle genişlemenin birinci etabının tamamlanacağını ve toplam fuar alanının 140 bin metrekareye yükseltileceğini aktardı.

Avdagiç'in değerlendirmesi şu şekilde: "İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) Avrupa’da yapılan en önemli ilave fuar yatırımının temelini attık. Yeni salon inşaatı tamamlandığında kapasitesi yüzde 40 artacak olan İFM, bölgemizin en etkili fuar alanı olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor."

2026 takvimi ve kullanım alanı

Avdagiç, 2026 yılı takviminin şimdiden düzenlendiğini ve programda 73 fuar bulunduğunu, kullanım alanının ise 2 milyon 536 bin metrekare olacağını öngördüklerini söyledi. Metrekare kullanımındaki artışın, daha büyük ölçekli etkinliklere ev sahipliği yapma ve kapsayıcı fuarcılık anlayışından kaynaklandığını vurguladı.

Dijital altyapı, erişim iyileştirmeleri ve yeni hizmetler

2025 yılında Türkiye’de fuar sektöründe ilk kez özel (Private) 5G altyapısını devreye aldıklarını belirten Avdagiç, "Private 5G ile, İFM’nin dijital altyapısını Avrupa’daki lider fuar merkezlerinin önüne taşıyarak küresel arenadaki gücünü sağlamlaştırdık" dedi. Ayrıca ziyaretçiler için önemli bir hizmet olarak Ayamama Deresi üzerinde inşa edilen İFM Köprüsü sayesinde E-5 Metrobüs hattı ile İFM arasındaki yaya erişiminin kolaylaştığını aktardı.

Uluslararası etkinlikler ve üyelik

Avdagiç, İFM’de düzenlenen en önemli fuarlardan birinin IDEF - Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı olduğunu vurguladı ve IDEF’in İFM’de düzenlenmesinin büyük ölçekli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini gösterdiğini belirtti.

Diğer yandan, 2025 yılında İFM bünyesinde hizmete alınan İFM Divan toplantı ve etkinlik alanları ile birlikte İFM’nin 2025 yılında Avrupa Fuar Merkezleri Birliği’ne üye olduğunu kaydeden Avdagiç, bu üyeliğin İFM’yi Avrupa’daki muhataplarıyla daha yakın iş birliğine götüreceğini ve merkezin bölgedeki konumunu güçlendireceğini ifade etti.

Avdagiç, projeyi değerlendirirken şunları ekledi: "Toplam fuar alanımızı 140 bin metrekareye yükseltecek genişleme projesiyle İstanbul’u dünya fuarcılığının öne çıkan merkezlerinden biri haline getirme yolunda stratejik bir eşiği geçeceğiz."

