Denizli'de GEKA desteği: Güvenilir Gıda Yolculuğunda Kadın Eli

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 'Güvenilir Gıda Yolculuğunda Kadın Eli' projesi, GEKA 2025 Teknik Destek Programı kapsamında destek aldı; eğitimler başladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:30
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:30
Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Güvenilir Gıda Yolculuğunda Kadın Eli projesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2025 Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Protokol ve uygulama başlangıcı

Proje kapsamında, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Nevzat Zayim ile GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle kadın kooperatiflerine yönelik eğitim ve uygulama süreçleri resmen başlatıldı.

Hedefler ve kapsam

Proje, Denizli genelinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin gıda mevzuatına uyum, hijyen uygulamaları, etiketleme ve gıda güvenliği konularında bilgi ve uygulama kapasitelerini artırmayı hedefliyor. Eğitim ve uygulamalarla üretim süreçlerinde daha bilinçli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

Beklenen etkiler

Güvenilir Gıda Yolculuğunda Kadın Eli projesinin, kadın emeğinin görünür kılınmasına ve tüketicilere sunulan ürünlerin güvenilirliğinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, kadınların üretimde daha güçlü yer almasının yerel kalkınmaya önemli katkı sunduğunu vurgulayarak, kadın kooperatiflerini destekleyen projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

