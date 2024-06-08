Altın ve dolar almak isteyene uyarı! Kimse bu kadarına inanamayacak

Uzman isim uyardı! Bu rakamlar daha önce hiç söylenmiyordu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UZMAN İSİMDEN UYARI

Altın ve dolar yatırımcıları uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalarla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye BRICS üyesi olsa da açıklamalar yaptı. Rusya ise memnuniyetle karşıladı. Bu ülkeler 250 milyar dolar sermaye oluşturdu.





Fidan açıklaması dolar kurundaki yükselişi tetiklemiş oldu. Cuma günü tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. ONS altın 2 bin 280 ile 2 bin 340 dolar aralığında olacak. Gram altın 2 bin 440 TL seviyelerinde. ONS düşüyor ama dolar güçlü olduğu için gram altın yükseliyor. Gram almak isteyenler yüzde 50 alım yapabilir.' ONS altın güncel olarak 2.332.30 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gram altın 2.439.15 TL, çeyrek altın 4.006.33 TL, tam altın 15.976.30 TL seviyesinden işlem görüyor.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.