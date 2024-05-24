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Altın yatırımcılarını güldürecek haber sonunda geldi! Fiyatı ikiye katlanacak

Altın yatırımcılarının yüzünü güldürecek haber! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.05.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 16:29
Altın yatırımcılarını güldürecek haber sonunda geldi! Fiyatı ikiye katlanacak

Altın fiyatları bu tarihte iki katına çıkacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKACAK

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi kapsamında cari sene sonu TÜFE beklentisi bir önceki ankette yüzde 44.16 oranında açıklanırken bu dönemde yüzde 43.64 oranında açıklandı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki ankette yüzde 35.17, bu dönemde yüzde 33.21 oranında; 24 ay sonu TÜFE beklentisi önceki ankette yüzde 22.05 oranında, bu dönemde yüzde 21.33 oranında açıklandı. ABD Merkez Bankası şahin açıklamalarından sonra ise altın fiyatları yükselişe geçmiş oldu. 

altın fiyatları iki katına çıkacak

FED faiz politikalarını yeniden belirleme sürecine girdiği için faiz indirim beklentileriyle altın fiyatları da yükselmeye başladı. Yabancı yatırımcılar da 10 Mayıs tarihi itibariyle Türk tahvillerinde 2.83 milyar dolar ile yükselişe geçmiş oldu. Son iki haftada yabancı hisse senedi ve DİBS net alımları toplam 4 milyar dolar seviyelerine kadar yükseldi. Marbaş Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Aziz Kaçmaz Piyasa Katılımcıları Anketi değerlendirmesine göre kısa vadeli şekilde düşüş yaşansa bile uzun vadede pozitif beklentileri olduğunu söyledi. Dolar tahminlerinin reel getiri beklentisi olmadığını söyleyen Kaçmaz piyasada zorlu bir alan olmadığını tahmin ederken, FED etkilerinin devam edeceğini ve ONS altının 2 bin 400 dolar üstünde kalıcı olursa 2 bin 700 seviyelerine kadar bir yükseliş olacağını ve ONS altının sene sonunda 2 bin 700 dolar ve gram altının 3 bin TL seviyelerine yükselmesini beklediklerini söyledi.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

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