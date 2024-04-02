Altın yükselişine devam ediyor: 2 Nisan güncel altın fiyatları

Altın son günlerde görülen yükselişine devam ediyor. Son altı gündür yükselişini devam ettiren ons altının fiyatı, güncel olarak 2 bin 260 dolar seviyesinde görülüyor. Gram altın fiyatı 2 bin 340 TL seviyesinde devam ederken, çeyrek altının ise 4 bin 200 TL civarında olduğu gözlemleniyor.
1 Nisan’da ons altının değeri 2 bin 266 dolara çıkarak, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
Serbest piyasa güncel altın fiyatları
Gram altın alış fiyatı: 2 bin 340 TL
Gram altın satış fiyatı: 2 bin 340 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 3 bin 978 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 4 bin 205 TL
Yarım altın alış fiyatı: 7 bin 907 TL
Yarım altın satış fiyatı: 8 bin 238 TL
Tam altın alış fiyatı: 15 bin 894 TL
Tam altın satış fiyatı: 16 bin 390 TL
Ons altın alış fiyatı: 2 bin 261 dolar
Ons altın satış fiyatı: 2 bin 261 dolar