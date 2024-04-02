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Altın yükselişine devam ediyor: 2 Nisan güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Ons altın fiyatı 2 bin 260 dolar seviyesinde görülüyor. Gram altın fiyatı ise 2 bin 340 TL seviyesinde seyrediyor.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 11:46
Altın yükselişine devam ediyor: 2 Nisan güncel altın fiyatları

Altın son günlerde görülen yükselişine devam ediyor. Son altı gündür yükselişini devam ettiren ons altının fiyatı, güncel olarak 2 bin 260 dolar seviyesinde görülüyor. Gram altın fiyatı 2 bin 340 TL seviyesinde devam ederken, çeyrek altının ise 4 bin 200 TL civarında olduğu gözlemleniyor.

1 Nisan’da ons altının değeri 2 bin 266 dolara çıkarak, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Serbest piyasa güncel altın fiyatları

 

Gram altın alış fiyatı: 2 bin 340 TL

Gram altın satış fiyatı: 2 bin 340 TL

 

Çeyrek altın alış fiyatı: 3 bin 978 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4 bin 205 TL

 

Yarım altın alış fiyatı: 7 bin 907 TL

Yarım altın satış fiyatı: 8 bin 238 TL

 

Tam altın alış fiyatı: 15 bin 894 TL

Tam altın satış fiyatı: 16 bin 390 TL

 

Ons altın alış fiyatı: 2 bin 261 dolar

Ons altın satış fiyatı: 2 bin 261 dolar

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