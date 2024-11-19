Altında Son Durum: Gram Fiyatı 2.918 Lira Seviyesinde

Altındaki Yükseliş Trendinin Devamı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak 2,918 lira seviyesine ulaştı. Dünü, yüzde 2,2 artışla 2,900 liradan tamamlayan gram altın, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerine çıktı.

Piyasalardaki Genel Görünüm

Çeyrek altın 5,050 lira, Cumhuriyet altını ise 20,120 liradan satılmakta. Altının ons fiyatı, son 6 iş günü boyunca düşüş gösterdikten sonra dün yüzde 1,9 artışla 2,610 dolara yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın Etkisi

Küresel piyasalardaki karışıklığın ardında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha geç bitirebileceği yönündeki beklentiler yatıyor. Özellikle konut piyasasının güçlü kalması, Fed’in gelecek adımlarına yönelik belirsizlikleri artırıyor.

Ekonomik Endişeler ve Dolar Endeksi

Donald Trump'ın tekrar Başkan seçilmesiyle birlikte, enflasyonist endişeler ön plana çıkmakta. Dolar endeksi ise geçen hafta 1 yılın en yüksek seviyesi olan 107’ye ulaştıktan sonra %0,1 azalarak 106,2 seviyesine geriledi.

Gözler Piyasa Verilerinde

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ve yurt dışında ABD konut başlangıçları, inşaat izinleri, Avro Bölgesi tüketici fiyat endeksi ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasını takip edeceklerini belirtiyor. Teknik açıdan, altının ons fiyatında 2,650 dolar direnç, 2,600 dolar ise destek konumunda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.