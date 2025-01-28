DOLAR
35,76 -0,02%
EURO
37,34 0,49%
ALTIN
3.149,24 0,03%
BITCOIN
3.673.722,19 -1,06%

Altında Son Durum: Gram Fiyatı 3 Bin 150 Lira, Çeyrek Altın 5 Bin 170 Lira

Altının gram fiyatı 3 bin 150 liradan işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 170 liradan satılıyor. Yatırımcılar Fed'in faiz kararını bekliyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:53
Altında Son Durum: Gram Fiyatı 3 Bin 150 Lira, Çeyrek Altın 5 Bin 170 Lira

Altında Güncel Fiyatlar

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 3 bin 150 lira seviyesinden işlem görüyor. Dünkü ons fiyatındaki düşüşle birlikte gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla tamamlayarak 3 bin 150 lira olarak belirlenmişti.

Verilere göre, altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla 3 bin 150 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 170 lira, Cumhuriyet altını ise 20 bin 600 lira fiyatıyla satılmakta.

Ons Altın ve Fed Beklentileri

Altının ons fiyatı, önceki kapanışın hemen altında 2 bin 740 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcıların odağında, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yarın açıklanacak faiz kararı yer almakta. Bu karar öncesi varlık fiyatları da karışık bir seyir izliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar, Bankanın projeksiyonlarına dair ipuçları sağlayabileceği için yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilecek. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın faizlerin indirilmesi gerektiği yönündeki ifadelerinin, Fed'in gelecekteki politikalarıyla çelişebileceğine dair endişelerin piyasalardaki etki oluşturabileceğini vurguluyor.

Para Piyasaları ve Hazine Bakanlığı Ataması

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yarınki toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indiriminin mayıs ayında meydana gelmesi konusunda ise %59 ihtimal öngörülüyor.

Ayrıca, Trump'ın aday gösterdiği kredi ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent Hazine Bakanı olarak Senatodan onay aldı. Bu durum, piyasalarda olumlu yorumlanırken, yatırımcılar için güven verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bugünün Ekonomik Verileri

Analistler, yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve New York Fed’in tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti. Teknik olarak ise altının ons fiyatında 2 bin 720 dolar seviyesinin destek, 2 bin 760 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 997 Bin Megavatsaat Üretim
2
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı
3
Asya Borsalarında Pozitif Seyir, Japonya Hariç
4
Kaş'ın 'Kör Duman'ı Tarımda Bereket Sağlıyor
5
Altında Son Durum: Gram Fiyatı 3 Bin 150 Lira, Çeyrek Altın 5 Bin 170 Lira
6
Türkiye Güneş Enerjisi Kapasitesini İki Katına Çıkardı, 2025 Hedefini Geride Bıraktı
7
Brent Petrol Fiyatları Yükselişini Sürdürüyor: 76,56 Dolar

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme