Altında Yükseliş: Gram 4 bin 892 lira, Çeyrek 8 bin 194 lira

Altının gramı 4 bin 892 liradan işlem görüyor; çeyrek 8 bin 194, cumhuriyet altını 33 bin 26 lirada. Ons fiyatı rekor seviyelerde.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 09:33
Altının gramı 4 bin 892 lira seviyesinde

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 892 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 4 bin 885 liradan tamamladı.

Piyasa verileri ve saat bilgisi

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 4 bin 892 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 8 bin 194 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 26 liradan satılıyor.

Ons fiyatı ve Fed beklentileri

Altının onsu güne yükselişle başlayarak 3 bin 689,45 dolarla rekor seviyeyi gördükten sonra dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 685 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin olumlu beklentilerle dolara talebin azalmasından destek bulan altının ons fiyatı rekor tazelemeye devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, yarın, politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor.

Takip edilecek veriler ve teknik seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Zew ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğu ifade edildi.

