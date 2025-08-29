Altının gramı 4 bin 513 liradan: Çeyrek 7 bin 390, Cumhuriyet 29 bin 450

Altının gramı 4 bin 513 liradan işlem görüyor

Altının gramı, yeni işlem gününe yükselişle başladı ve saat 09.30 itibarıyla 4 bin 513 lira seviyesinde işlem görüyor.

Güncel fiyatlar

Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 4 bin 507 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 513 lira seviyesinde bulundu.

Çeyrek altın 7 bin 390 liradan, cumhuriyet altını ise 29 bin 450 liradan satılıyor.

Altının onsu güne düşüşle başladı ve yüzde 0,2 azalışla 3 bin 412 dolardan işlem görüyor.

Piyasa dinamikleri

ABD yönetiminin korumacı politikalarının ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler sürerken, dün açıklanan büyüme verileri bu kaygıları bir miktar azalttı. ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü.

Bugün, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verisinden gelecek sinyallerin, Fed'in ileriye dönük adımlarına ilişkin beklentileri etkileyebileceği tahmin ediliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında yüzde 85 ihtimalle faiz indirimi yapacağı tahmin edilirken, yıl sonuna kadar bir kez daha faiz indirimine gidileceği öngörülüyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimini destekleyeceğini belirterek, önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde ilave faiz indirimleri öngördüğünü yineledi.

Analistler, Fed'in eylül ayında atacağı adımların kıymetli metallerin fiyatları üzerinde etkili olmasını bekliyor. Fed'in faiz indirim beklentilerinin fiyatlanmasıyla dolar endeksindeki hareketlerin, altının alternatif maliyetini etkileyerek oynaklığı artırabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, tarife gündemi ve küresel talebin de kıymetli metal piyasalarında yön belirleyici olduğu; ticaret anlaşmalarına yönelik haber akışının merkez bankaları ve yatırımcılar tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Veri takvimi ve teknik seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerinin; yurt dışında ise ABD'de çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin destek, 3 bin 450 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.