Altının gramı 4 bin 834 lira'ya geriledi — Çeyrek 8 bin 97 lira, Cumhuriyet 32 bin 638 lira

Altının gramı güne düşüşle başladı; gram 4 bin 834 lira, çeyrek 8 bin 97 lira, cumhuriyet 32 bin 638 lira. Ons 3 bin 639 dolar seviyesinde.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 09:47
Altının gram fiyatı güne düşüşle başlayarak 4 bin 834 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, dün günü yüzde 0,8 azalışla 4 bin 855 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,50 azalışla 4 bin 834 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 97 lira ve cumhuriyet altını 32 bin 638 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Ons fiyatı ve Fed etkisi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indiriminin ardından dün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 bin 707,65 dolar'ı gören altının onsu, kar satışlarıyla güne düşüşle başladı. Ons, dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 3 bin 639 dolar'dan işlem görüyor.

Fed dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin artmasıyla birlikte risk dengesinin değiştiğini, bu doğrultuda daha nötr bir politika duruşuna doğru bir adım atmanın uygun olduğuna karar verdiklerini belirtti. Powell, "Kısa vadede, enflasyon riskleri yukarı yönlü, istihdam riskleri ise aşağı yönlü, bu zorlu bir durum." dedi.

Powell, toplantıda 50 baz puanlık bir indirim için ise yaygın bir destek olmadığını aktardı. İş gücü piyasasının zayıfladığını gördüklerini ifade eden Powell, daha fazla zayıflamasına gerek olmadığını ve bunu istemediklerini söyledi.

Piyasa beklentileri

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve haftalık para ve banka istatistiklerini; yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi ve öncü endeksin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 600 dolar seviyesinin destek, 3 bin 700 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğu ifade edildi.

