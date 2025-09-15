Altının gramı 4 bin 846 lira: Çeyrek 8 bin 117, Cumhuriyet 32 bin 718

Altının gramı 4 bin 846 lirada

Altının gramı haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 4 bin 846 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 4 bin 845,5 liradan tamamlamıştı.

Çeyrek altın 8 bin 117 lira seviyesinden, Cumhuriyet altını ise 32 bin 718 liradan satılıyor. Altının onsu güne yatay başlamasının ardından önceki kapanışın hemen altında 3 bin 643 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Fed kararları ve piyasa beklentileri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının bu hafta varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. ABD'de iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri vermesi sonrası Fed'e yönelik faiz indirimi beklentileri güçlendi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda politika faizinin 25 baz puan indirilmesine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor. Ayrıca Fed'in 2026 yılında da en az 3 faiz indirimi yapabileceği tahmin ediliyor.

Bugün takip edilecek veriler

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 600 dolar seviyesinin destek, 3 bin 700 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.