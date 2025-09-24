Altının Gramı 5 bin 25 liradan İşlem Görüyor — Ons 3 bin 773 dolar

Altının gramı 5 bin 25 liradan işlem görüyor; çeyrek 8 bin 417, cumhuriyet 33 bin 918. Ons 3 bin 773 dolar; Powell'ın temkinli söylemleri ve merkez bankası alımları fiyatları destekliyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:50
Altının Gramı 5 bin 25 liradan İşlem Görüyor — Ons 3 bin 773 dolar

Altının gramı 5 bin 25 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 25 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın günü yüzde 0,5 kazançla 5 bin 9 liradan tamamlamıştı.

Piyasa verileri ve fiyatlar

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 5 bin 25 lira düzeyinde bulunuyor. Çeyrek altın 8 bin 417 liradan, cumhuriyet altını ise 33 bin 918 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün 3 bin 791 dolarla rekor seviyeyi test etti. Şu dakikalarda ons, dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 3 bin 773 dolardan işlem görüyor.

Powell'ın açıklamaları ve etki

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine ilişkin temkinli söylemleri varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. Powell, Rhode Island, Providence'deki ticaret odasında yaptığı konuşmada, makul temel senaryonun tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin nispeten kısa ömürlü olacağı şeklinde olduğunu belirtti ve daha yüksek, daha kalıcı enflasyon riskini dikkatle değerlendireceklerini ifade etti.

Analistler, Powell'ın enflasyon risklerine ilişkin vurgusunun para politikasındaki gevşemenin daha geniş bir zamana yayılabileceği beklentisini desteklediğini belirtiyor. Öte yandan dünyanın önde gelen merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi ve jeopolitik riskler de altın fiyatlarını destekleyen unsurlar olarak öne çıkıyor.

Bugün takip edilecek veriler

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerinin; yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan analistler, altının ons fiyatında 3 bin 850 dolar seviyesini direnç, 3 bin 600 dolar seviyesini ise destek noktası olarak izliyor.

