Iğdır’da Hamsi Kampanyası: 3 Kilo 100 Lira, Gün Boyu Yoğun Talep

Vatandaşlar uygun fiyat için tezgahları doldurdu

Iğdır’da bir balıkçı, 3 kilogram hamsinin fiyatını 100 liraya düşürdü. Uygulanan indirim sonrası ilçe halkı iş yerine akın etti; kampanya boyunca tezgahlar önünde yoğunluk oluştu.

Gün boyunca iş yerinde 390 kasa hamsi satıldığı öğrenildi.

Tezgahlarda balık çeşitliliği ve bolluğu sürüyor. Havaların soğuması ve bol av nedeniyle hamsi tezgahlarda yerini korurken, balığın kg fiyatı 35 liradan satışa sunuldu. Ancak kampanya kapsamında vatandaşlar 3 kilo hamsiyi 100 liraya alma imkânı buldu ve bu uygulama tezgah önündeki yoğunluğu artırdı.

İşletme sahibi, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını belirterek kampanyanın süreceğini söyledi ve sektör deneyimini aktardı:

"18 yıldır balıkçılık sektöründe bu işi yapıyorum. Karadeniz’de hamsi şu an 100 lira olmasına rağmen Iğdır’da 3 kiloyu 100 liraya satıyoruz. Biz burada halkı düşünerek 3 kiloyu 100 liraya veriyoruz. Bu böyle bir hafta ile 10 gün sürer. Bir hafta, 10 günden sonra hamsi Rusya’ya kaçtıktan sonra hamsi fiyatı artar. Kırmızı et ve tavukta fiyat yüksek olunca hem sağlık açısından hem de fiyattan dolayı vatandaşlar balığı tercih ediyor. Şu an Türkiye genelinde şehirlerin hepsinde hamsi kilogramı 100 ile 150’dan satılırken biz herkes yesin diye 3 kiloyu 100 liraya veriyoruz. Şu an dükkanımızın önünden geçen halk zannediyor ki kilosunu 100 liraya veriyoruz. Ama biz 3 kilosunu 100 liraya veriyoruz"

İşletmeci, kampanyanın bir süre daha devam edeceğini belirterek uygun fiyatlı balık satışına devam edeceklerini vurguladı. Yoğun talep, bölgedeki tüketicilerin uygun fiyatlı protein kaynağı arayışını da gözler önüne serdi.

