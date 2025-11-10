Iğdır’da Hamsi Kampanyası: 3 Kilo 100 Lira, Gün Boyu Yoğun Talep

Iğdır’da bir balıkçı 3 kilogram hamsiyi 100 liraya indirerek büyük ilgi gördü; gün boyunca 390 kasa hamsi satıldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:37
Iğdır’da Hamsi Kampanyası: 3 Kilo 100 Lira, Gün Boyu Yoğun Talep

Iğdır’da Hamsi Kampanyası: 3 Kilo 100 Lira, Gün Boyu Yoğun Talep

Vatandaşlar uygun fiyat için tezgahları doldurdu

Iğdır’da bir balıkçı, 3 kilogram hamsinin fiyatını 100 liraya düşürdü. Uygulanan indirim sonrası ilçe halkı iş yerine akın etti; kampanya boyunca tezgahlar önünde yoğunluk oluştu.

Gün boyunca iş yerinde 390 kasa hamsi satıldığı öğrenildi.

Tezgahlarda balık çeşitliliği ve bolluğu sürüyor. Havaların soğuması ve bol av nedeniyle hamsi tezgahlarda yerini korurken, balığın kg fiyatı 35 liradan satışa sunuldu. Ancak kampanya kapsamında vatandaşlar 3 kilo hamsiyi 100 liraya alma imkânı buldu ve bu uygulama tezgah önündeki yoğunluğu artırdı.

İşletme sahibi, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını belirterek kampanyanın süreceğini söyledi ve sektör deneyimini aktardı:

"18 yıldır balıkçılık sektöründe bu işi yapıyorum. Karadeniz’de hamsi şu an 100 lira olmasına rağmen Iğdır’da 3 kiloyu 100 liraya satıyoruz. Biz burada halkı düşünerek 3 kiloyu 100 liraya veriyoruz. Bu böyle bir hafta ile 10 gün sürer. Bir hafta, 10 günden sonra hamsi Rusya’ya kaçtıktan sonra hamsi fiyatı artar. Kırmızı et ve tavukta fiyat yüksek olunca hem sağlık açısından hem de fiyattan dolayı vatandaşlar balığı tercih ediyor. Şu an Türkiye genelinde şehirlerin hepsinde hamsi kilogramı 100 ile 150’dan satılırken biz herkes yesin diye 3 kiloyu 100 liraya veriyoruz. Şu an dükkanımızın önünden geçen halk zannediyor ki kilosunu 100 liraya veriyoruz. Ama biz 3 kilosunu 100 liraya veriyoruz"

İşletmeci, kampanyanın bir süre daha devam edeceğini belirterek uygun fiyatlı balık satışına devam edeceklerini vurguladı. Yoğun talep, bölgedeki tüketicilerin uygun fiyatlı protein kaynağı arayışını da gözler önüne serdi.

IĞDIR’DA BİR BALIKÇI, 3 KİLOGRAM HAMSİNİN FİYATINI 100 LİRAYA DÜŞÜRDÜ. UYGULANAN İNDİRİM SONRASI...

IĞDIR’DA BİR BALIKÇI, 3 KİLOGRAM HAMSİNİN FİYATINI 100 LİRAYA DÜŞÜRDÜ. UYGULANAN İNDİRİM SONRASI VATANDAŞLAR BALIKÇIYA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ. GÜN BOYUNCA İŞ YERİNDE 390 KASA HAMSİ SATILDIĞI ÖĞRENİLDİ.

IĞDIR’DA BİR BALIKÇI, 3 KİLOGRAM HAMSİNİN FİYATINI 100 LİRAYA DÜŞÜRDÜ. UYGULANAN İNDİRİM SONRASI...

İLGİLİ HABERLER

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'de Ocak Ayı Tarım Dışı İstihdam Beklentileri Aştı
2
Türkiye Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı'nı Başlattı
3
Türk Gıda Ürünlerine Küresel İlgi: İhracatta Yüzde 5'lik Artış
4
TÜROB Aylık Bilgilendirme Toplantısı: İstanbul'da Otel Doluluk Oranı Yüzde 58,31
5
Bakan Yumaklı'dan 81 İlde Gübre Denetimi Tamamlandı
6
Trump, Amerikan Tarihinin En Büyük Vergi İndirimlerini Başlatacağını Duyurdu
7
Spot Doğal Gaz Fiyatları Duyuruldu: 12.954,29 TL

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri