DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,37 -0,35%
ALTIN
2.835,44 -0,02%
BITCOIN
3.024.518,65 -0,1%

Küresel Piyasalarda Karışıklık: Fed Açıklamaları ve Ekonomik Veriler Etkili

Küresel piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine ilişkin mesajları sonrasında karışık bir seyir izliyor. ABD ve Avrupa'daki gelişmeler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:13
Küresel Piyasalarda Karışıklık: Fed Açıklamaları ve Ekonomik Veriler Etkili

Küresel Piyasalarda Karışıklık Devam Ediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmesini gerektirecek sinyaller vermediğine dair açıklamalar sonrasında karışık bir seyir gözlemleniyor.

Powell'ın Açıklamaları ve Trump'ın Politikaları

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomiye olası etkilerine yönelik belirsizlikler devam ederken, Powell'ın para politikasındaki gevşemenin hızına dair verdiği mesajlar, piyasalardaki risk iştahını törpüledi. Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye çekilebileceğine inandıkları halde, üretici fiyatlarında beklenenden daha fazla artış olduğunu belirtti. "Ekonomi zayıflarsa faiz oranlarını düşürmek için çok fazla alanımız var," dedi.

Piyasa Tepkileri ve Faiz İhtimalleri

Analistler, bu açıklamaların ardından Trump'ın politikaları ile Fed'in olası adımları arasındaki muhtemel uyuşmazlıkların fiyatlamayı zorlaştırdığını vurguladı. Söz konusu gelişmeler neticesinde, para piyasalarındaki fiyatlamalar da değişiklik gösterdi. Bugün Fed'in gelecek ay yüzde 80 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceğine dair tahminler %59 seviyesine düştü.

Bitcoin ve ABD Tahvil Piyasası

Seçim sonrası yükseliş gösteren Bitcoin, rekor seviyeler olan 93 bin doları test ettikten sonra 87 bin 500 dolarda dengelendi. Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün %4,48'e kadar yükselirken, yeni günde bunun kısmen korunarak %4,47'de işlemlerine devam ettiği gözlemlendi. Dolar endeksi ise, artış eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşırken, 106,8 ile yaklaşık bir yılın zirvesine oldukça yakın bir seviyede seyrediyor.

Altın ve Petrol Piyasası Durumu

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri, alternatif maliyetin artmasına neden olurken, altının ons fiyatında da düşüş eğilimi altıncı işlem gününe taşınarak %0,2 düşüşle 2 bin 562 dolardan işlem görüyor. Brent petrol varil fiyatı ise %0,9 azalışla 71,6 dolar seviyesinde bulunuyor.

Avrupa ve Asya Piyasalardaki Gelişmeler

New York Borsası'nda dünkü kapanışta S&P 500 endeksi %0,6, Dow Jones %0,5, ve Nasdaq %0,07 geriledi. Avrupa borsaları ise, Avro Bölgesi'nin büyüme verileri ve büyük şirketlerin iyi gelen finansal sonuçları sonrası teknoloji öncülüğünde yükselişle kapandı.

Asya piyasalarında karışık bir seyir dikkat çekerken, Çin ve Japonya'dan gelen verilerin etkisiyle oynaklığın arttığı gözlemleniyor. Çin'de sanayi üretimi %5,3 artarken, perakende satışlar %4,8'lik bir artış gösterdi. Japonya'da GSYH üçüncü çeyrekte %0,9 büyüdü.

Türkiye Piyasalarındaki Gelişmeler

Yurt içinde ise Borsa İstanbul günü %1,29 artışla 9.420,42 puandan kapattı. Dolar/TL ise dün yatay seyirle 34,3290'dan kapanırken, bugün %0,3 artışla 34,4230'dan işlem görüyor.

Analistler, piyasa katılımcıları anketi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi verilerini takip edecek. Ayrıca, ABD'de sanayi üretimi ve İngiltere'de büyüme verileri de gün içerisinde önemli olacak.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:
10.00 Türkiye, eylül ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu
10.00 Türkiye, kasım ayı piyasa katılımcıları anketi
10.00 İngiltere, eylül ayı sanayi üretimi
10.00 İngiltere, eylül ayı dış ticaret dengesi
10.00 İngiltere, 3. çeyrek GSYH
16.30 ABD, ekim ayı perakende satışlar
16.30 ABD, ekim ayı New York Fed imalat endeksi
17.15 ABD, eylül ayı sanayi üretimi
17.15 ABD, eylül ayı kapasite kullanım oranı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eylülde Ücretli Çalışan Sayısı Yıllık %2,7 Arttı
2
Bafra Ovası'nda 13 Bin Ton Brokoli Bekleniyor
3
İngiltere Ekonomisi Üçüncü Çeyrek'te %0,1 Büyüdü
4
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı
5
PTT'den 'Yüreğimde Filistin' Anma Pulu ve İlk Gün Zarfı İle Anma
6
Çin Ekonomisinde Ekim Ayı Canlandırma Tedbirleri İle İç Talepte Güçlenme
7
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!