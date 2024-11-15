Küresel Piyasalarda Karışıklık: Fed Açıklamaları ve Ekonomik Veriler Etkili

Küresel Piyasalarda Karışıklık Devam Ediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmesini gerektirecek sinyaller vermediğine dair açıklamalar sonrasında karışık bir seyir gözlemleniyor.

Powell'ın Açıklamaları ve Trump'ın Politikaları

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomiye olası etkilerine yönelik belirsizlikler devam ederken, Powell'ın para politikasındaki gevşemenin hızına dair verdiği mesajlar, piyasalardaki risk iştahını törpüledi. Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye çekilebileceğine inandıkları halde, üretici fiyatlarında beklenenden daha fazla artış olduğunu belirtti. "Ekonomi zayıflarsa faiz oranlarını düşürmek için çok fazla alanımız var," dedi.

Piyasa Tepkileri ve Faiz İhtimalleri

Analistler, bu açıklamaların ardından Trump'ın politikaları ile Fed'in olası adımları arasındaki muhtemel uyuşmazlıkların fiyatlamayı zorlaştırdığını vurguladı. Söz konusu gelişmeler neticesinde, para piyasalarındaki fiyatlamalar da değişiklik gösterdi. Bugün Fed'in gelecek ay yüzde 80 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceğine dair tahminler %59 seviyesine düştü.

Bitcoin ve ABD Tahvil Piyasası

Seçim sonrası yükseliş gösteren Bitcoin, rekor seviyeler olan 93 bin doları test ettikten sonra 87 bin 500 dolarda dengelendi. Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün %4,48'e kadar yükselirken, yeni günde bunun kısmen korunarak %4,47'de işlemlerine devam ettiği gözlemlendi. Dolar endeksi ise, artış eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşırken, 106,8 ile yaklaşık bir yılın zirvesine oldukça yakın bir seviyede seyrediyor.

Altın ve Petrol Piyasası Durumu

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri, alternatif maliyetin artmasına neden olurken, altının ons fiyatında da düşüş eğilimi altıncı işlem gününe taşınarak %0,2 düşüşle 2 bin 562 dolardan işlem görüyor. Brent petrol varil fiyatı ise %0,9 azalışla 71,6 dolar seviyesinde bulunuyor.

Avrupa ve Asya Piyasalardaki Gelişmeler

New York Borsası'nda dünkü kapanışta S&P 500 endeksi %0,6, Dow Jones %0,5, ve Nasdaq %0,07 geriledi. Avrupa borsaları ise, Avro Bölgesi'nin büyüme verileri ve büyük şirketlerin iyi gelen finansal sonuçları sonrası teknoloji öncülüğünde yükselişle kapandı.

Asya piyasalarında karışık bir seyir dikkat çekerken, Çin ve Japonya'dan gelen verilerin etkisiyle oynaklığın arttığı gözlemleniyor. Çin'de sanayi üretimi %5,3 artarken, perakende satışlar %4,8'lik bir artış gösterdi. Japonya'da GSYH üçüncü çeyrekte %0,9 büyüdü.

Türkiye Piyasalarındaki Gelişmeler

Yurt içinde ise Borsa İstanbul günü %1,29 artışla 9.420,42 puandan kapattı. Dolar/TL ise dün yatay seyirle 34,3290'dan kapanırken, bugün %0,3 artışla 34,4230'dan işlem görüyor.

Analistler, piyasa katılımcıları anketi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi verilerini takip edecek. Ayrıca, ABD'de sanayi üretimi ve İngiltere'de büyüme verileri de gün içerisinde önemli olacak.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, eylül ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

10.00 Türkiye, kasım ayı piyasa katılımcıları anketi

10.00 İngiltere, eylül ayı sanayi üretimi

10.00 İngiltere, eylül ayı dış ticaret dengesi

10.00 İngiltere, 3. çeyrek GSYH

16.30 ABD, ekim ayı perakende satışlar

16.30 ABD, ekim ayı New York Fed imalat endeksi

17.15 ABD, eylül ayı sanayi üretimi

17.15 ABD, eylül ayı kapasite kullanım oranı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.