Altının Kilogram Fiyatı 3 Million 165 Bin 900 Liraya Yükseldi

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Türkiye'de İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) altında standardı belirleyen kilogram fiyatı, 3 milyon 165 bin 900 liraya ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Fiyat Değişim Grafiği

Altın piyasasında gün içinde en düşük 3 milyon 150 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 169 bin 500 lira seviyeleri görüldü. Sonuç olarak, %1,3'lük bir artışla, standart altın fiyatı bir önceki gün 3 milyon 123 bin 800 liradan kapanmış oldu.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de altın alım satım işlemlerinin toplam hacmi 1 milyar 741 milyon 928 bin 176,08 lira, işlem miktarı ise 552,33 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallere ait toplam işlem hacmi ise 1 milyar 744 milyon 755 bin 351,13 lira düzeyinde gerçekleşti.

Öne Çıkan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Çakmakçı Kıymetli Madenler yer aldı.

İşlem Verileri