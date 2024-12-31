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Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 25 Bin Liraya Yükseldi

İstanbul altın borsasında standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 25 bin liraya ulaştı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 17:20
Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 25 Bin Liraya Yükseldi

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 3 milyon 25 bin liraya yükseldi. Bu fiyat, altın piyasasında yüzde 1'lik bir artışı ifade ediyor.

Son günlerde dalgalanmalara sahne olan altın fiyatları, en düşük 2 milyon 990 bin lira ve en yüksek 3 milyon 050 bin lira seviyelerini gördü. Önceki gün, standart altın kilogram fiyatı 2 milyon 995 bin lira seviyesinde kapanmıştı.

KMKTP'de bugünkü işlemler sonucunda toplam işlem hacmi 10 milyar 3 milyon 137 bin 814,21 lira olarak belirlenirken, toplam işlem miktarı 3.326,29 kilogram oldu. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 10 milyar 21 milyon 242 bin 191,71 lira düzeyine ulaştı.

Bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası ve QNB Finansbank yer aldı.

Bugünkü İşlem Verileri:

  • Standart TL/KG: 3.025.000,00
  • Dolar/ONS: 2.651,00
  • Önceki Kapanış: 2.995.000,00 / 2.644,00
  • En Düşük: 2.990.000,00 / 2.608,75
  • En Yüksek: 3.050.000,00 / 2.655,00
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.012.004,09 / 2.642,87
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 10.003.137.814,21
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 3.326,29
  • Toplam İşlem Adedi: 44

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