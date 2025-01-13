Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 53 Bin Liraya Düşerken Piyasa Hareketliliği Devam Ediyor

İstanbul'da Altın Fiyatlarında Düşüş

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standar altının kilogram fiyatı 3 milyon 53 bin liraya geriledi. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları, en düşük 3 milyon 53 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 73 bin lira olarak kaydedildi. Bu değerler, cuma günü 3 milyon 59 bin lira seviyesinde kapanan fiyatlara göre %0,2'lik bir düşüş gösteriyor.

Piyasa Hacmi ve İşlem Miktarı

KMKTP'de genel altın işlem hacmi 3 milyar 699 milyon 706 bin 826 lira, işlem miktarı ise 1.209,15 kilogram olarak belirlendi. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 732 milyon 409 bin 592 lira olarak gerçekleşti.

Öne Çıkan Kurumlar

Günün işlemlerinde en fazla işlem yapan kurumlar arasında Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile NMGlobal Kıymetli Madenler yer aldı.

Piyasa Verileri

Bugünkü işlemlere ait veriler ise şu şekildedir: