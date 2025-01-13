Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 53 Bin Liraya Düşerken Piyasa Hareketliliği Devam Ediyor

İstanbul'da Altın Fiyatlarında Düşüş
İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standar altının kilogram fiyatı 3 milyon 53 bin liraya geriledi. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları, en düşük 3 milyon 53 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 73 bin lira olarak kaydedildi. Bu değerler, cuma günü 3 milyon 59 bin lira seviyesinde kapanan fiyatlara göre %0,2'lik bir düşüş gösteriyor.
Piyasa Hacmi ve İşlem Miktarı
KMKTP'de genel altın işlem hacmi 3 milyar 699 milyon 706 bin 826 lira, işlem miktarı ise 1.209,15 kilogram olarak belirlendi. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 732 milyon 409 bin 592 lira olarak gerçekleşti.
Öne Çıkan Kurumlar
Günün işlemlerinde en fazla işlem yapan kurumlar arasında Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile NMGlobal Kıymetli Madenler yer aldı.
Piyasa Verileri
Bugünkü işlemlere ait veriler ise şu şekildedir:
- Önceki Kapanış: 3.059.000 TL / 2.692,50 DOLAR
- En Düşük: 3.053.000 TL / 2.685,00 DOLAR
- En Yüksek: 3.073.000 TL / 2.700,00 DOLAR
- Kapanış: 3.053.000 TL / 2.686,00 DOLAR
- Ağırlıklı Ortalama: 3.062.112,07 TL / 2.694,78 DOLAR
- Toplam İşlem Hacmi (TL): 3.699.706.826,46
- Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.209,15
- Toplam İşlem Adedi: 58