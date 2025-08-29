Altının kilogram fiyatı 4 milyon 506 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 4 milyon 506 bin lira seviyesine çıktı.
Altın piyasasında gün içi en düşük 4 milyon 498 bin lira, en yüksek 4 milyon 520 bin lira seviyesi görüldü. Haftanın son işlemlerinin sonunda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,3 artışla kapanışını 4 milyon 506 bin lira olarak gerçekleştirdi. Dün kapanış 4 milyon 492 bin 900 lira idi.
İşlem hacmi ve miktar
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 621 milyon 866 bin 996,26 lira, işlem miktarı ise 360,52 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 1 milyar 631 milyon 455 bin 195,89 lira seviyesinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar sırasıyla: Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ve EHG Yetkili Müessese.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış: 4.492.900,00 3.405,00
En Düşük: 4.498.000,00 3.407,00
En Yüksek: 4.520.000,00 3.415,00
Kapanış: 4.506.000,00 3.415,00
Ağırlıklı Ortalama: 4.507.538,65 3.413,07
Toplam İşlem Hacmi (TL): 1.621.866.996,26
Toplam İşlem Miktarı (Kg): 360,52
Toplam İşlem Adedi: 28