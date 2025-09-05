Altının kilogram fiyatı 4 milyon 760 bin liraya yükseldi

orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) haftanın son işlem gününde standart altının kilogram fiyatı 4 milyon 760 bin liraya çıktı.

Piyasada standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 4 milyon 713 bin lira, en yüksek 4 milyon 760 bin lira seviyelerini gördü ve gün kapanışında yüzde 1,2 artışla 4 milyon 760 bin lira olarak kaydedildi.

Dün gün sonunu 4 milyon 705 bin lira seviyesinden kapatan standart altın, bugünkü işlemlerle birlikte değer kazandı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 865 milyon 419 bin 779,39 lira, işlem miktarı ise 1.454,19 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 7 milyar 150 milyon 962 bin 641,08 lira seviyesinde oldu.

Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar sırasıyla: Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Akbank ve QNB Bank.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 4.705.000,00 3.510,00

En Düşük: 4.713.000,00 3.516,00

En Yüksek: 4.760.000,00 3.600,00

Kapanış: 4.760.000,00 3.600,00

Ağırlıklı Ortalama: 4.725.935,77 3.566,78

Toplam İşlem Hacmi (TL): 6.865.419.779,39

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.454,19

Toplam İşlem Adedi: 80