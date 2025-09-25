Altının kilogram fiyatı 5 milyon 133 bin liraya geriledi

KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 5 milyon 133 bin liraya geriledi; toplam işlem hacmi 7 milyar 207 milyon 280 bin 137,62 TL oldu.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 16:37
orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 133 bin lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 960 bin lira, en yüksek 5 milyon 158 bin lira seviyesini gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 5 milyon 133 bin lira olarak kaydedildi.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 147 bin liradan tamamlamıştı.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 207 milyon 280 bin 137,62 lira, işlem miktarı ise 1410,54 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 655 milyon 389 bin 430,96 lira olarak gerçekleşti.

En aktif işlem yapan kurumlar

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar: NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Akbank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış5.147.000,003.745,00

En Düşük4.960.000,003.720,00

En Yüksek5.158.000,003.862,00

Kapanış5.133.000,003.852,40

Ağırlıklı Ortalama5.102.246,013.840,52

Toplam İşlem Hacmi (TL)7.207.280.137,62

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.410,54

Toplam İşlem Adedi85

