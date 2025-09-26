Altının kilogram fiyatı 5 milyon 165 bin liraya yükseldi — KMKTP verileri

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 165 bin liraya yükseldi

KMKTP haftanın son işlem gününde kapanışı açıkladı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yükseliş kaydederek kapanışı 5 milyon 165 bin lira olarak gerçekleştirdi.

Piyasada gün içinde en düşük 5 milyon 136 bin lira, en yüksek ise 5 milyon 172 bin lira seviyeleri görüldü. Gün kapanışında standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,6 artışla 5 milyon 165 bin lira oldu.

Önceki kapanışta standart altının kilogram fiyatı 5 milyon 133 bin lira olarak kaydedilmişti.

KMKTP'de toplam işlem hacmi 4 milyar 678 milyon 892 bin 722,75 lira, işlem miktarı ise 914,71 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 723 milyon 672 bin 756,26 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar sırasıyla: Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Akbank ve İstanbul Altın Rafinerisi.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 5.133.000,00 3.852,40

En Düşük: 5.136.000,00 3.855,75

En Yüksek: 5.172.000,00 3.875,00

Kapanış: 5.165.000,00 3.875,00

Ağırlıklı Ortalama: 5.152.312,62 3.862,50

Toplam İşlem Hacmi (TL): 4.678.892.722,75

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 914,71

Toplam İşlem Adedi: 53