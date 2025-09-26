Altının kilogram fiyatı 5 milyon 165 bin liraya yükseldi — KMKTP verileri

KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı haftanın son işlem gününde yüzde 0,6 artışla 5 milyon 165 bin liraya çıktı; işlem hacmi 4,678 milyar TL oldu.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:36
KMKTP haftanın son işlem gününde kapanışı açıkladı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yükseliş kaydederek kapanışı 5 milyon 165 bin lira olarak gerçekleştirdi.

Piyasada gün içinde en düşük 5 milyon 136 bin lira, en yüksek ise 5 milyon 172 bin lira seviyeleri görüldü. Gün kapanışında standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,6 artışla 5 milyon 165 bin lira oldu.

Önceki kapanışta standart altının kilogram fiyatı 5 milyon 133 bin lira olarak kaydedilmişti.

KMKTP'de toplam işlem hacmi 4 milyar 678 milyon 892 bin 722,75 lira, işlem miktarı ise 914,71 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 723 milyon 672 bin 756,26 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar sırasıyla: Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Akbank ve İstanbul Altın Rafinerisi.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 5.133.000,00 3.852,40

En Düşük: 5.136.000,00 3.855,75

En Yüksek: 5.172.000,00 3.875,00

Kapanış: 5.165.000,00 3.875,00

Ağırlıklı Ortalama: 5.152.312,62 3.862,50

Toplam İşlem Hacmi (TL): 4.678.892.722,75

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 914,71

Toplam İşlem Adedi: 53

