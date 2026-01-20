Altının Ons Fiyatı 4 bin 737 Dolara Çıkarak Rekor Tazeledi

Trump’ın Grönland açıklamaları piyasalarda altını yukarı çekti

Altının ons fiyatı 4 bin 737 dolar seviyesine çıkarak rekor tazeledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma yönündeki açıklamaları ile birlikte uluslararası piyasalarda altın talebi arttı ve ons fiyatı yükseldi.

Buna bağlı olarak iç piyasada da değerli metallerde hareketlilik görüldü. Gram altın 6 bin 590 lira seviyelerine kadar çıktı.

Altına paralel olarak gümüş fiyatları da yükseldi; gümüşün ons fiyatı 95 dolar olurken, gram gümüş 132 lira seviyesine ulaştı.

