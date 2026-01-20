Balıkesir'de 2025'te 36.738 Konut Satışı — Türkiye Genelinde 1.688.910

Balıkesir'de 2025 Konut Satışları: 36 bin 738

TÜİK verileriyle genel tablo

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 yılında Balıkesir’de 36 bin 738 konut satıldı. Aynı dönemde Türkiye genelinde 1 milyon 688 bin 910 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye genelinde artış ve iller bazında dağılım

2025 yılında konut satışları, bir önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında artış gösterdi. En çok konut satışı yapılan iller sırasıyla İstanbul (280 bin 262), Ankara (152 bin 534) ve İzmir (96 bin 998) oldu. En az satışın gerçekleştiği iller ise Ardahan (727), Bayburt (1 bin 251) ve Hakkari (1 bin 559) olarak kaydedildi.

Yabancılara yapılan satışlar

Yabancılara yapılan konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,4 azalarak 21 bin 534 oldu. Toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara en çok konut satılan iller İstanbul (7 bin 989), Antalya (7 bin 118) ve Mersin (1 bin 800) şeklinde sıralandı.

Bu veriler, 2025 konut piyasasının hem yerel hem de ulusal düzeydeki eğilimlerini ortaya koyuyor; Balıkesir'in satış adedi, ülke genelindeki büyüme içinde dikkat çeken bir pay oluşturuyor.

