Mühendis Kızlar Davos Gündeminde: Limak'ın "Yarını İnşa Etmek" Paneli

Limak Holding, Dünya Ekonomik Forumu'nun 56’ncı toplantısında akredite program kapsamında düzenlediği "Yarını İnşa Etmek: Yapay Zekâ Çağında Kadın STEM Yeteneklerini Besleme, Geliştirme ve Elde Tutma Stratejileri" başlıklı panelle küresel iş dünyasının odağı oldu.

Panelin Detayları

TPC House, Davos'ta 20 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen oturumda; Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, NEOM Baş Yatırım Sorumlusu (CIO) Dr. Manar AlMoneef ve Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika (MEA) Bölge Başkanı Walid Sheta konuşmacı olarak yer aldı. Panelin moderatörlüğünü KPMG Küresel Altyapı ve Ulaştırma Başkanı Lisa Kelvey üstlenirken, etkinlik Catalyst Now iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Yetenek Yönetimi Stratejisi

Ebru Özdemir, konuşmasında gelişmekte olan ekonomilerde kadınların büyük veri, yapay zekâ ve yeşil teknoloji alanlarında eğitilmesinin ve istihdama kazandırılmasının küresel bir yatırım getirisi sağlayacağını vurguladı. Özdemir, Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) ve projenin küresel ayağı Global Engineer Girls (GEG) ile elde edilen deneyimin uluslararası projelere taşındığını belirterek, “Kadınları odağa alan yatırım hayır işi değil, geleceğin ekonomisi için rasyonel sermaye yatırımı” ifadelerini kullandı.

Yapay Zekâda Cinsiyet Uçurumu

Özdemir, mühendislik ve inşaat sektörlerinde yapay zekâ okuryazarlığının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti: “Yapay zekâ çağında, basit kodlama kamplarının çok daha ötesine geçmek zorundayız. Sadece temel eğitim yeterli değil; özellikle inşaat, müteahitlik ve altyapı sektörlerinde gerçek kariyerlere ve katma değere dönüşen kapsamlı bir 'yapay zekâ okuryazarlığı' oluşturmalıyız.”

Panelde dikkat çekilen bir diğer uyarı ise yapay zekâdaki cinsiyet uçurumunun 2030’a kadar kapatılmaması hâlinde inşaat ve altyapı gibi sektörlerde telafisi güç inovasyon risklerinin ortaya çıkacağı yönündeydi. Özdemir, özel sektörün görevinin sadece bugünü kurtarmak değil; yapay zekânın etik, kapsayıcı ve adil gelişimini sağlayacak stratejik bir yol haritası oluşturmak olduğunu söyledi.

İş Dünyasından Somut Örnekler

NEOM adına konuşan Dr. Manar AlMoneef, geleceğin şehirlerini tasarlarken kadınların yalnızca çalışan değil, sistem tasarımcısı olarak yer almasını sağlamak için sermaye aktarımlarında izlenen yöntemleri paylaştı. Walid Sheta ise Schneider Electric’te geleneksel mühendislik rollerindeki kadınların yapay zekâ dönüşümünde geri kalmaması için uygulanan yetkinlik kazandırma programlarından örnekler sundu.

WEF Gündeminde Avrasya Paneli

Aynı gün Ebru Özdemir, Dünya Ekonomik Forumu resmi programında düzenlenen ve devlet başkanı seviyesinde gerçekleşen Avrasya panelinde özel sektörü temsil etti. Panelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic konuştu; ticaret, enerji ve stratejik bağlantı yollarının kesişimindeki Avrasya’nın iş dünyası ve yatırım açısından önemi tartışıldı.

Limak Holdingin Davos’taki bu girişimi, Türkiye’nin mühendislik alanındaki kadın odaklı projelerini küresel platforma taşıyarak STEM eğitimi, yapay zekâ okuryazarlığı ve yetenek yönetimi konularını dünya gündeminde tekrar ön plana çıkardı.

