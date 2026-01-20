Kastamonu’da Kadın İstihdamı ve Yerel Tarımı Güçlendirecek 2 Proje İmzalandı

Kastamonu’da iki yeni projeyle kadın istihdamı ve yerel tarım güçlendirilecek

Kastamonu’da KUZKA desteğiyle hayata geçirilecek "Kadın Elinden HanSera" ve "Siyez İşleme Tesisi" projelerinin sözleşmeleri, Kastamonu Valiliğinde Vali Meftun Dallı başkanlığında imzalandı. Toplam büyüklüğü yaklaşık 11 milyon 100 bin TL olan projelerin protokolleri, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile proje yararlanıcısı kurumlar arasında bağlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenecek projelerle kadın istihdamının artırılması, tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması ve yerel ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Kadın Elinden HanSera: Üretimin merkezi kadınlar olacak

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek "Kadın Elinden HanSera" projesinin toplam bütçesi 3 milyon 530 bin TL. Proje kapsamında, Hanönü ilçesinde Güneş Enerji Sistemleri (GES) ile desteklenen, toplam bin metrekare kapalı alana sahip ve her biri 250 metrekare olan dört modern sera kurulacak.

Seralar Hanönü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından işletilecek; biber, patlıcan, domates, salatalık ve çilek gibi ürünlerin yaz-kış üretimi hedefleniyor. Proje sayesinde ilçede en az 20 kadın düzenli gelir elde edecek ve kadınlar hem üretici hem de işletmeci konumunda olacaklar.

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, projenin örtü altı tarımı yaygınlaştırmayı, kadın kooperatiflerinin önünü açmayı ve iklim değişikliğine karşı modern tarım teknikleriyle çiftçilere eğitim ve demonstrasyon alanları sunmayı amaçladığını belirtti. Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yürütüleceğini vurguladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Kılıç, projenin kadın kooperatiflerine gelir ve istihdam sağlayacağını, ayrıca Hanönü’nün seracılık için coğrafi ve iklimsel açıdan uygun bir ilçe olduğunu söyleyerek projenin seracılıkta bir lokomotif olacağını ifade etti. Hanönü Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Melahat Şengül de projenin kendileri için önemli bir katkı sunacağını belirtti.

Siyez İşleme Tesisi: Siyez üretiminde teknolojik dönüşüm ve doğrudan satış

İhsangazi Belediye Başkanlığı tarafından yürütülecek "Siyez İşleme Tesisi" projesinin bütçesi 7 milyon 578 bin TL. Proje ile siyez buğdayının işlenmesindeki ilk aşama olan tohum eleme süreci modern makine ve ekipmanlarla güçlendirilecek; taş ve yabancı maddelerin ayrıldığı, ürünlerin sınıflandırıldığı bir düzen sağlanacak.

Tesis kapsamında ayrıca yöresel ürünlerin doğrudan tüketiciye sunulabileceği bir satış alanı oluşturulacak. Bu alan, kadınların, çiftçilerin ve dezavantajlı grupların ürettiklerini aracısız satabilmelerine imkan tanıyacak ve siyez üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak.

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, daha önce hayata geçirilen "İhsangazi Tohumdan Geleceğe" projesiyle kurulmuş siyez unu tesisine ek olarak, yeni projede tohum eleme makinesi veya hattının kurulacağını, üreticilerin getirerek eleme yaptırabileceklerini ve bir satış alanı oluşturulacağını aktardı.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, daha önce kurulan siyez unu tesisinin bulgur üretimi ve tasnif noktasında eksiklerinin olduğunu; yeni projenin siyez bulgurunun tasnifini sağlayarak üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturmalarına imkan tanıyacağını söyledi.

Vali Meftun Dallı, İhsangazi’nin siyezle özdeşleşmiş bir ilçe olduğunu, projenin bölgedeki çalışmalara ve çiftçilere önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca İnebolu ve Hanönü’nün seracılıkta ilerleme kaydettiğini, projenin kadınların sahiplenmesiyle memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından her iki projenin sözleşmeleri imzalanarak uygulama süreci resmen başlatıldı.

Kastamonu’da kadınlara istihdam ve üretim desteği sağlayacak iki proje hayata geçiyor