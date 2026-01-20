Karabük'te 2025'te 3 bin 914 Konut Satışı - TÜİK Verileri

TÜİK'in Aralık 2025 verilerine göre Karabük'te yıl içinde toplam 3 bin 914 konut satıldı; 2 bin 880'i ikinci el, 580'i ipotekli olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:19
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:19
Karabük'te 2025'te 3 bin 914 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Aralık 2025 konut satış istatistiklerine göre, 2025 yılında Türkiye genelinde 1 milyon 688 bin 910 konut satışı gerçekleşti.

Batı Karadeniz'de yer alan Karabük ilinde, Aralık ayında 337'si ikinci el olmak üzere toplam 466 konut satıldı.

Aralık verilerinin ardından Karabük'te yıl içinde 2 bin 880'i ikinci el olmak üzere toplam 3 bin 914 konut satıldığı; bunların 580'inin ipotekli satış olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Aynı dönemde Zonguldak'ta 624'ü ikinci el olmak üzere 1211 konut, Bartın'da ise 428 konut satışı gerçekleşti.

