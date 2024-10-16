Amazon, Nükleer Enerji Projelerine Yönelik Önemli Anlaşmalar İmzaladı

Amazon'un Nükleer Enerji Hamlesi

ABD merkezli teknoloji şirketi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planları doğrultusunda küçük modüler reaktörler (SMR) için önemli anlaşmalar imzaladı. Amazon'un bulut bilişim alanındaki yan kuruluşu Amazon Web Services (AWS), bu kritik projelerin geliştirilmesine yönelik üç yeni anlaşma duyurdu.

Yeni SMR Projeleri ile Enerji İhtiyaçlarını Karşılama

Açıklamada, anlaşmalar kapsamında bazı yeni SMR tesislerinin inşası yer alırken, Energy Northwest ile yapılan anlaşmanın dört adet gelişmiş SMR'nin geliştirilmesi için destek sağlayacağı bildirildi. Bu reaktörlerin, Energy Northwest tarafından inşa edileceği ve 2030'ların başlarından itibaren Pasifik Kuzeybatı bölgesinin enerji ihtiyaçlarına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Yatırım ve İşbirlikleri

Ayrıca, yeni nesil SMR reaktörleri ve yakıtlarının önde gelen geliştiricilerinden biri olan X-energy şirketine yatırım yapılacağı da belirtilerek, X-energy'nin gelişmiş reaktör tasarımının Energy Northwest projelerinde kullanılacağı ifade edildi.

Enerji Talebi ve Nükleere Yöneliş

Amazon'un duyurduğu bu anlaşmalar, artan enerji talebini karşılamak amacıyla nükleer enerji yatırımlarının önem kazandığını bir kez daha gösterdi. Geçtiğimiz hafta Google, SMR geliştiricisi Kairos Power ile güç satın alımı için bir anlaşma imzaladı. Ayrıca, Microsoft da Eylül ayında, Three Mile Island enerji santralinde operasyonları yeniden başlatmak hedefiyle bir anlaşmayı hayata geçirmişti.

Bu gelişmeler, büyük teknoloji şirketlerinin enerji sektöründe daha proaktif bir rol almaya başladığının ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmenin öneminin altını çizmektedir.