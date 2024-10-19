DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.324.292,3 0,06%

Anadolu Tarım İşletmesi'nde 2025 İçin Beklenti: 2500 Kuzu Doğumu

Anadolu Tarım İşletmesi, 2025 yılında 2500 kuzu doğumu öngörüyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 11:11
Anadolu Tarım İşletmesi'nde 2025 İçin Beklenti: 2500 Kuzu Doğumu

Anadolu Tarım İşletmesi'nde Kuşak Kuşak Hayvan Yetiştiriciliği

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) çatısı altında faaliyet göstermekte olan Anadolu Tarım İşletmesi, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde 2025 yılı için önemli hedefler belirlemiş durumda.

Koç Katımı Ve Sağlık Önlemleri

2021 yılı itibarıyla, yüksek et verimi ve kalitesi ile bilinen Anadolu merinosu ırkı damızlık küçükbaş hayvan üretimi için TİGEM tarafından koç katımları çağrıldı. Esenbel mevkisindeki Koyunculuk Şubesi’nde, koç katımı öncesinde gerekli sağlık taramaları ve aşılama işlemleri titizlikle gerçekleştirildi.

Özel Besleme Programları

Yerli koyun ırklarının sürdürülebilir şekilde üretimine destek olmak amacıyla, "flushing" şeklinde bilinen özel besleme programı uygulandı ve sürünün vücut kondisyonu artırıldı. Bu uygulama çiftleşme başarısını ve doğum oranlarını yükseltmek için büyük önem taşıyor.

2025 Doğum Sezonu Beklentileri

Bu yıl için 1800 ana koyuna koç katımı yapılması planlanıyor ve 2025 Mart'ında başlayacak olan doğum sezonunda yaklaşık 2500 kuzunun dünyaya gelmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet...

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde gelecek yıl yaklaşık 2 bin 500 kuzu doğumu hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet...

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde gelecek yıl yaklaşık 2 bin 500 kuzu doğumu hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa Altın ile Yabancı Para Değişimleri
2
Akfen Gönüllüleri İstanbul Maratonu'nda Gençlere Destek Olacak
3
Anadolu Tarım İşletmesi'nde 2025 İçin Beklenti: 2500 Kuzu Doğumu
4
Yatırımcı Rehberi: Piyasalardaki Son Gelişmeler
5
GİB'den Sahte E-posta Uyarısı: Dikkatli Olun!
6
ICA, Otonom Kamyon Projesiyle IRF Kongresi'nde Ödül Kazandı
7
Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor