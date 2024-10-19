Anadolu Tarım İşletmesi'nde 2025 İçin Beklenti: 2500 Kuzu Doğumu

Anadolu Tarım İşletmesi'nde Kuşak Kuşak Hayvan Yetiştiriciliği

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) çatısı altında faaliyet göstermekte olan Anadolu Tarım İşletmesi, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde 2025 yılı için önemli hedefler belirlemiş durumda.

Koç Katımı Ve Sağlık Önlemleri

2021 yılı itibarıyla, yüksek et verimi ve kalitesi ile bilinen Anadolu merinosu ırkı damızlık küçükbaş hayvan üretimi için TİGEM tarafından koç katımları çağrıldı. Esenbel mevkisindeki Koyunculuk Şubesi’nde, koç katımı öncesinde gerekli sağlık taramaları ve aşılama işlemleri titizlikle gerçekleştirildi.

Özel Besleme Programları

Yerli koyun ırklarının sürdürülebilir şekilde üretimine destek olmak amacıyla, "flushing" şeklinde bilinen özel besleme programı uygulandı ve sürünün vücut kondisyonu artırıldı. Bu uygulama çiftleşme başarısını ve doğum oranlarını yükseltmek için büyük önem taşıyor.

2025 Doğum Sezonu Beklentileri

Bu yıl için 1800 ana koyuna koç katımı yapılması planlanıyor ve 2025 Mart'ında başlayacak olan doğum sezonunda yaklaşık 2500 kuzunun dünyaya gelmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde gelecek yıl yaklaşık 2 bin 500 kuzu doğumu hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde gelecek yıl yaklaşık 2 bin 500 kuzu doğumu hedefleniyor.