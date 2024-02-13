Ankara'da ev alacağınız fiyata kocaman bina alacaksınız! Satışa çıkmasına son bir gün kaldı

Yatırım yapmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak tarafından verildi. Milli Emlak vatandaşların Ankara’nın herhangi biri ilçesinde ev alabilecekleri fiyata Keçiören merkezde bina satışı yapacağını duyurdu. 60 metrekareye sahip olan bu bina zeminle beraber toplamda 5 kata sahip. İşte satışa çıkmasına yalnızca bir gün kalan Ankara Keçiören’deki bina satışının detayları…

2.5 MİLYON TL’YE 5 KATLI BİNANIN SAHİBİ OLACAKSINIZ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak tarafından paylaşılan ilan kapsamında, Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2.5 Milyon TL’ye 60 metrekarelik 5 katlı bina satışa çıkartıldı. Normalde bu fiyatlarla Ankara’nın herhangi bir ilçesinde ev sahibi olmak ancak mümkünken, vatandaşlar yaptıkları yatırımla Keçiören’in merkezinde 5 katlı binanın sahibi olabilecek.





500.000 TL TEMİNAT BEDELİ İSTENİYOR

Milli Emlak tarafından duyurulan Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bu bina satışının tahmini ihale bedeli 2.5 Milyon TL olarak belirlenmişken, teminat bedeli ise 500.000 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar 500.000 TL’lik teminat bedelini ödedikten sonra 14 Şubat yani yarın gerçekleşecek olan ihaleye katılım sağlayabilecekler.

14 ŞUBAT’TA İHALE YAPILACAK

Bakanlık kapsamında satışa çıkartılacak 60 metrekare yüzölçümüne sahip 5 katlı bina için ihale tarihi 14 Şubat 2024 olarak belirlendi. Vatandaşlar saat 10:20’de ihaleye Ankara’da katılım sağlayabilecekler.