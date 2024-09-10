Ankara'da İş ve İnşaat Makineleri İhracatına Ödül Yağdı

Ankara'da İş ve İnşaat Makineleri Sektöründe İhracat Başarısı

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Ankara'da düzenlenen ödül töreninde iş ve inşaat makineleri sektörüne dair önemli bilgiler paylaştı.

2023 İhracat Rakamları

Ağar, 2023 yılı itibarıyla iş ve inşaat makineleri ihracatının %16,3'lük bir artışla 3 milyar dolar seviyelerine ulaştığını bildirdi. Ocak - Ağustos döneminde ise bu rakam yaklaşık 2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Ödül Töreni ve Sektör Destekleri

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) tarafından gerçekleştirilen "2023 İhracat Ödülleri" töreni, OSTİM Konferans Salonu'nda yapıldı. Törenin açılışında Bakan Yardımcısı Ağar, gerçekleştirdikleri projelerle, KOBİ'lerin küresel rekabet güçlerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yüksek Teknoloji Vurgusu

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Ankara'nın yüksek teknolojiye dayanan ihracat payının %13 olduğunu belirtti. Bu oranın %3,8 olan Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkat çekti.

OSTİM'in Rolü ve Gelecek Vizyonu

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM'in çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalara ev sahipliği yaptığını ve sektörel kümelenmeye büyük önem verdiklerini dile getirdi. İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Saraçoğlu, kümelenmenin sektör ihracatının %60'ını sağladığını ifade etti.

Ödül Alan Firmalar

Ödül töreninin ardından, ihracat seferberliğine katkı sağlayan İŞİM üyesi 131 firma temsilcisine plaket takdim edildi.

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) tarafından OSTİM Konferans Salonu'nda "2023 İhracat Ödülleri" töreni düzenlendi.

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) tarafından OSTİM Konferans Salonu'nda "2023 İhracat Ödülleri" töreni düzenlendi.

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) tarafından OSTİM Konferans Salonu'nda "2023 İhracat Ödülleri" töreni düzenlendi.

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) tarafından OSTİM Konferans Salonu'nda "2023 İhracat Ödülleri" töreni düzenlendi.

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) tarafından OSTİM Konferans Salonu'nda "2023 İhracat Ödülleri" töreni düzenlendi.

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) tarafından OSTİM Konferans Salonu'nda "2023 İhracat Ödülleri" töreni düzenlendi.

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) tarafından OSTİM Konferans Salonu'nda "2023 İhracat Ödülleri" töreni düzenlendi.

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) tarafından OSTİM Konferans Salonu'nda "2023 İhracat Ödülleri" töreni düzenlendi.