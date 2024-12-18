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Ankara'da Uluslararası Sermaye Piyasası Buluşması: Sürdürülebilir Muhasebeleştirme Standartları Tartışıldı

Ankara'da düzenlenen panele katılan uluslararası sermaye piyasası otoriteleri, sürdürülebilir muhasebeleştirme standartları üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:15
Ankara'da Uluslararası Sermaye Piyasası Buluşması: Sürdürülebilir Muhasebeleştirme Standartları Tartışıldı

Ankara'da Uluslararası Sermaye Piyasası Buluşması

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) Başkanı Jean-Paul Servais, Ankara'da yapılan panele katılarak sürdürülebilir muhasebeleştirme standartlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Umut Verici Gelişmeler

Servais, sürdürülebilir muhasebeleştirme standartlarına yönelik gelişmelerin umut verici olduğunu belirtti. 130'dan fazla üye ile faaliyet gösteren IOSCO'nun tek bir standart muhasebe sisteminin olmamasının karışıklığa neden olduğunu vurguladı.

GEMC Üyeleri Bir Araya Geldi

Panele, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığında düzenlenen toplantıda Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (GEMC) üyeleri bir araya geldi. GEMC Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Farid Saleh, 117 üye ile birlikte Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Komitesi (ISSB) standartlarının uygulanması yönünde diyalog halinde olduklarını açıkladı.

SPK Başkanı da Katıldı

Panele SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de katılım gösterdi ve sürdürülebilir muhasebeleştirme standartlarının önemine dikkat çekti.

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