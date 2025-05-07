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Ankara'da Yat ve Tekne Fuarı İlgiyle Başladı

Yat ve tekne tutkunları, Ankara'da düzenlenen fuarda buluşarak denizcilik sektörünün gelişimini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 14:34
Ankara'da Yat ve Tekne Fuarı İlgiyle Başladı

Yat ve Tekne Meraklıları Ankara'da Buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Ankara'da düzenlenen "2'nci Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı"'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bu yıl yat projeleri siparişinde Türkiye'nin, boy uzunluğuna göre dünyada İtalya'dan sonra ikinci sıraya yükseldiğini belirtti.

Denizcilik Potansiyeli Vurgulandı

Etkinlik, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği ile Ankara Yelken Kulübü tarafından organize edilerek Altınpark ANFA Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Ünüvar, Türkiye'nin denizculuk potansiyelini, kıyı uzunlukları ve deniz turizminin önemini vurgulayarak, 161 bini aşan küçük tekne sayısı ile yatçılığın cazip bir yaşam tarzı haline geldiğini ifade etti.

Sektörde İhracat ve Yenilikler

Ünüvar, sektörde geçen yıl elde edilen 1,9 milyar dolar ihracat rakamına dikkat çekti ve gemi inşasında kilogram başı birim değerin 20 dolar, yat sektöründe ise 40 dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Ayrıca, Türkiye'de çevreci anlayışla hibrit yatların üretimine başlandığını da duyurdu.

Denizciliğin Önemi ve Gölbaşı'nın Potansiyeli

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, küresel ticaretin %90'ının denizler üzerinde gerçekleştiğine vurgu yaparak, bu fuarın başkent için büyük önem taşıdığını belirtti. Hızlı trenin merkezi konumunda olan Gölbaşı'nın, iç denizcilik için potansiyel bir merkez olabileceğini dile getirdi.

Fuar, 11 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak. 60 firmanın katılımıyla 250'nin üzerinde yat ve tekne sergileniyor.

Yat ve tekne sektörü ile deniz tutkunlarını buluşturan "2'nci Deniz Araçları, Ekipmanları ve...

Yat ve tekne sektörü ile deniz tutkunlarını buluşturan "2'nci Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı", Ankara'da Altınpark ANFA Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Yat ve tekne sektörü ile deniz tutkunlarını buluşturan "2'nci Deniz Araçları, Ekipmanları ve...

Yat ve tekne sektörü ile deniz tutkunlarını buluşturan "2'nci Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı", Ankara'da Altınpark ANFA Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

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