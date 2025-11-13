Uluslararası Dağ Turizmi ve Doğa Sporları Konferansı 2025 Guiyang'da gerçekleşti

Uluslararası Dağ Turizmi ve Doğa Sporları Konferansı 2025 Guiyang'da yapıldı

Uluslararası Dağ Turizmi ve Doğa Sporları Konferansı 2025, 11 Kasım tarihinde Çin’in Guizhou eyaletinde bulunan Guiyang şehrinde "Kültür, Turizm ve Sporun Entegrasyonu Kaliteli Bir Yaşam Sunar" temasıyla düzenlendi. Etkinlik, 30 ülke ve bölgeden yaklaşık 350 katılımcıyı bir araya getirerek küresel dağ turizminin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik önemli adımlar atılmasını sağladı.

Program ve ana etkinlikler

Konferans kapsamında Uluslararası Dağ Turizmi Birliği (IMTA) Yıllık Konferansı, Uluslararası Dağ Turizmi Tanıtım Konferansı (IMTPC), Guizhou Dağ Turizmi Destinasyonlarına Saha Gezisi ve "Guizhou Bankası - Dağ Kültürü, Turizm ve Doğa Sporları Ekipmanları Sergisi" gibi bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmaları IMTA Başkanı Dominique de Villepin, CPC Guizhou Eyalet Komitesi Tanıtım Departmanı Direktörü Lu Yongzheng, BM Turizm Elçisi Zhu Shanzhong ve Lübnan Cumhuriyeti Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mansour Chaya tarafından yapıldı.

İş birlikleri, yayınlar ve ödüller

Etkinlik süresince IMTA, Pasifik Asya Seyahat Birliği (PATA), Everest Alliance Nepal ve Çin’in Hubei Eyaleti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile karşılıklı temaslar gerçekleştirildi. Konferans sırasında "Innovation in Mountain Tourism and Community Co-development" adlı özel bir makale yayımlandı.

Ayrıca törenle sekiz "Dünyaca Ünlü Turizm Dağları" ve altı "Uluslararası Dağ Yürüyüşü Turizmi Gösteri Rotası"na sertifikalar verildi.

Temalar, sunumlar ve saha çalışmaları

"Dağ Refahını Teşvik Etmek ve Ortak Zenginlik Oluşturmak" başlıklı etkinlikte IMTA Başkan Yardımcısı Liu Zhaohui ve FAO’nun MPS Proje Koordinatörü Giorgio Grussu konuştu. PATA Başkanı Peter Semone, "Asya-Pasifik Bölgesindeki Kilit Ülkeleri Hedefleyen Guizhou’nun Gelen Turizm Pazarını Geliştirme Stratejileri Araştırma Raporu"nu sundu. Guizhou Eyaleti Kültür ve Turizm Departmanı Direktörü Yang Xiangdong ise Guizhou’daki turizm manzaralarını paylaştı. Ayrıca beş farklı ülkeden yedi temsilci dağ turizminin gelişim durumunu tanıttı.

Sergiler ve görsel anlatım

Halka açık düzenlenen "Bank of Guizhou - Dağ Kültürü, Turizm ve Doğa Sporları Ekipmanları Sergisi"te dağ turizmi ve spor ekipmanlarındaki yenilikler sergilendi. "Dünya’nın Kıvrımları Arasında Yaşam" başlıklı fotoğraf sergisi ise dağlık bölgelerin ekolojik ve kültürel zenginliğini görsel hikâyelerle vurguladı.

Saha gezisi: Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü

Konferans sonrası düzenlenen saha gezisi kapsamında Guizhou’nun dağ turizmi alanları ziyaret edildi; programda Köprü-Turizm entegrasyonuna örnek teşkil eden Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü de yer aldı.

