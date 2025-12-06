TÜİK 2024: Aydın nüfus, tarım ve ihracatta öne çıktı

TÜİK 2024 verilerine göre Aydın; nüfus artışı, tarım alanı, ihracat ve araç sayısında bölge liderleri arasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 09:39
TÜİK 2024 verileri: Aydın’da büyüme ve hareketlilik

TÜİK’in açıkladığı 2024 verilerine göre Aydın, nüfus artışı, tarım alanları, ihracat kapasitesi ve motorlu araç sayısında bölge genelinde dikkat çeken yükselişler gösterdi. Kentin sosyoekonomik göstergeleri, hem demografik hem de ekonomik canlılığın sürdüğünü işaret ediyor.

Nüfus ve göç

Aydın, aldığı göç bakımından 40,8 bin kişi ile bölge lideri olurken, verdiği göç 35,8 bin kişi olarak kaydedildi. Nüfus yoğunluğu 2024 itibarıyla 146 kişi/km olarak ölçüldü.

Eğitim ve okuryazarlık

6+ yaş okuryazarlık oranı %98,50 ile Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, ilkokulda 14, ortaokulda 11, ortaöğretimde 9 olarak belirlendi.

İstihdam ve ekonomik göstergeler

2024 il bazlı işgücü verilerine göre işgücüne katılma oranı %54,3, istihdam oranı %48,8, işsizlik oranı %10,1 oldu. Kişi başına düşen GSYH 2023 verilerinde 222,9 bin TL (9,5 bin dolar) seviyesinde gerçekleşti.

İhracat ve dış ticaret (2025 verileri)

Aydın’ın Ocak‑Ekim 2025 dönemindeki ihracatı 1 milyar 166 milyon dolar, ithalatı ise 326 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylece Aydın dış ticarette pozitif bir denge verdi.

Tarım ve hayvancılık

Aydın’ın toplam tarım alanı 3 milyon 645 bin dekar, ekilen alan ise 3 milyon 602 bin dekar olarak açıklandı; bu değerler Aydın’ı bölgede ilk sıraya taşıdı. Büyükbaş hayvan varlığı 510 bin, küçükbaş hayvan varlığı ise 379 bin baş olarak kaydedildi.

Ulaşım, konut ve yapı üretimi

Motorlu kara taşıtı sayısı 2025 Ekim itibarıyla 661 bin oldu; bu artış, nüfus hareketliliği ve ekonomik canlılığın göstergesi olarak değerlendirildi. 2025 Ocak‑Ekim döneminde 24 bin 417 konut satıldı. Aynı dönemde 1 milyon 534 bin 700 metrekare yapı kullanım izin belgesi düzenlendi ve 10 bin 34 yeni daire kullanıma hazır hale geldi.

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak