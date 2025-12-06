Malatya’dan Milyon Dolarlık Mermer İhracatı Çin ve Hindistan’a

Malatya’dan milyon dolarlık mermer ihracatı Çin ve Hindistan’a

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde çıkarılan mermerler, başta Çin olmak üzere Hindistan ve Mısır’a ihraç edilerek bölge ekonomisine önemli gelir sağlıyor.

Üretim ve ihracat

Akçadağ ilçesi Hançerli-Keller bölgesinde yaklaşık 4 yıldır mermer üretimi yaptıklarını belirten işletme sahibi Abdulkadir Yıldız, üretim kapasitelerinin aylık 4 ila 5 bin ton civarında olduğunu anlattı. Yıldız, üretilen mermerlerin bir bölümünün iç piyasaya yönlendirildiğini, ancak önemli bir kısmının Çin, Hindistan ve Mısır gibi ülkelere ihraç edildiğini söyledi.

Yıldız, üretimin kent ekonomisine toplamda 15 ila 20 milyon dolar arasında katma değer sağladığını ifade etti.

Deprem sonrası üretim sürdü

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgedeki üretim faaliyetlerinin devam ettiğini vurguladı. Ulutaş, yürütülen çalışmaların hem istihdama hem de ihracata katkı sunduğunu belirterek, belediye olarak desteğin sürdürüleceğini kaydetti.

Akçadağ merkezli mermer üretimi, bölge ekonomisine sağladığı döviz geliri ve istihdamla deprem sonrası toparlanmaya katkı vermeye devam ediyor.

