Ankara Kalkınma Ajansı'nın Genç İstihdam Projesi ile Gençler Yeniden İş Hayatına Adım Atıyor

Ankara Kalkınma Ajansı'nın Yenilikçi Projesi

Ankara Kalkınma Ajansı, 2024 Yılı İstihdam Garantili Nitelikli Genç Yazılımcı Yetiştirme Destek Programı'nı duyurdu. Bu çerçevede, 178 genç yeni kariyer fırsatlarıyla buluşacak.

Kimler Başvurabilir?

Projeye başvuruda bulunmak isteyen gençler, 35 yaşından gün almamış olmalı ve yazılım sektöründe kariyer yapmayı hedeflemelidir. Proje, Ankara ilinde ikamet edenler ile 2023 yılında deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde yaşayan bireyler için geçerli olacaktır. Bu iller; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ olarak sıralanmıştır.

Hangi Bölümlerden Mezun Olmak Gerekiyor?

Programdan yararlanmak için; üniversitelerin sayısal veya eşit ağırlık puan türüyle öğrenci kabul eden 4 yıllık veya üzeri bölümlerin yanı sıra 2 yıllık Bilgisayar Programcılığı, Bilişim Teknolojileri ve ilgili bölümlerden mezun olmak gereklidir.

Eğitim Süreci ve Destek Miktarı

Eğitimler çevrimiçi ortamda canlı olarak gerçekleştirilecektir. Katılımcıların eğitimlerin en az yüzde 90'ına katılma zorunluluğu bulunmaktadır.

11 milyon 132 bin 874 lira bütçesi bulunan projede, kişi başı destek miktarı 62 bin 544 lira olarak belirlenmiş, ajansın faiz destek oranı ise yüzde 100 olarak açıklanmıştır.