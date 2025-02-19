Ankara Mobilya Sektörü, ATO'da Yabancı Heyetlerle Buluştu

Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda, mobilya sektörü temsilcileri yabancı alım heyetleriyle iş bağlantıları kurdu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:08
Ankara Mobilya Sektörü, ATO'da Yabancı Heyetlerle Buluştu

Ankara Mobilya Sektörü, ATO'da Dünya ile Buluştu

Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) düzenlenen önemli bir toplantıda, Ankara mobilya sektörü temsilcileri, Fas, Azerbaycan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kazakistan'dan gelen alım heyetleriyle bir araya geldi. Bu buluşma, sektördeki uluslararası işbirliklerini güçlendirmek ve yeni ticari fırsatlar yakalamak açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, ATO'nun Halı, Mobilya İmalat, Dekorasyon ve Satıcıları Meslek Komitesi tarafından düzenlenen alım heyeti toplantısı, sektör mensupları için önemli bir platform oluşturdu.

İstihdam ve Rekabet Gücü Artıyor

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mobilya sektörünün, en köklü ve hızla gelişen sektörlerden biri olduğunu vurguladı. Yerli kaynak kullanımına dikkat çekerken, sektörün markalaşma süreciyle birlikte yüksek katma değer ürettiğine ve istihdama önemli katkılar sağladığına değindi.

Aktay, AR-GE ve teknoloji ile güçlendirilmiş özgün tasarımların sektörün rekabet gücünü artırdığını ifade ederek, “Ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerde üretilen Türk mobilyaları, bugün 200'ü aşkın ülkede ev ve ofisleri süslüyor. 2002 yılında dünya mobilya ihracatından aldığımız pay yüzde 0,5 iken, bugün bu oran yüzde 2,1'e çıktı. Bu başarı hepimizin göğsünü kabartıyor.” dedi.

Toplantıda, Fas, Azerbaycan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kazakistan'dan gelen iş insanlarıyla Ankara'nın mobilya sektörünün temsilcileri bire bir görüşmeler gerçekleştirerek, yeni iş bağlantıları kurma fırsatını elde etti.

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