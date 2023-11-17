Ankara'nın birçok ilçesinde KDV'siz arsa satışı yapılacak

Ankara'nın en değerli bölgesinde kim arsa sahibi olmak istemez ki? Ve eğer bu arsalar KDV'siz aynı zamanda da 24 ay içerisinde satılırsa... Bu tam olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sunduğu fırsattır. Bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Ankara'nın farklı ilçelerinde 245 farklı arsayı satışa çıkarmayı planlıyor.

"Yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade"





28-19 Kasım tarihleri ​​arasında yapılacak ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin, katılım teminatlarını EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin TL hesabına depozito ödemelerini aktarmaları gerekmektedir. Lütfen toplantıdan önce IBAN numaranızı (TR66 0001 2009 8780 0010 2613 00) veriniz.

Müzayede, 28-29 Kasım 2023 Salı günü saat 10:30'dan itibaren Ankara The Green Park Otel'de gerçekleştirilecek ve ilgilenenler online olarak da katılabilecek.

Ankara'da hangi ilçelerde ucuz arsa satışı var? Ankara'da ucuz satılık arsalar aşağıdaki ilçelerdendir:

- Çamlıdere

- Çubuk

- Gölbaşı

- Haymana

- Kahramankazan

- Polatlı

- Sincan

- Yenimahalle