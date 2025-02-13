Ankara Ticaret Odası Heyeti, Bakan Işıkhan'ı Ziyaret Etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ziyaret gerçekleştirdi. Bu önemli görüşmede, ATO üyelerinin gündeminde yer alan birçok konu değerlendirildi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Baran, ATO üyelerinin çalışanları için kredi kartıyla yaptıkları SGK prim ödemelerinde bankaların uyguladığı değişen komisyon oranlarına dikkat çekti. Baran, işverenlerin kredi kartıyla ödeme yapmaları durumunda %3 ile %3.5 oranında bankalara komisyon ödemek zorunda kaldığını vurguladı. "İstihdam sağlayarak ekonomiye katkı sunan işverenler, kredi kartıyla sigorta primi öderken yüksek komisyon oranlarıyla karşı karşıya kalıyor," dedi.

Başkan Baran, ayrıca Bağkur'lu ATO üyelerinin 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısının, işçi ve memurların emekliliği için gerekli olan 7 bin 200 günle eşitlenmesi yönündeki taleplerini de gündeme getirdi. Kamuoyunda bu konuyla ilgili önemli beklentilerin bulunduğunu ifade etti.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların SGK ilişik kesme sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri de görüşülen konular arasındaydı. Ayrıca, işçi alacaklarına dava açma süresi üzerinde de bir tartışma yürütüldü.

Baran, reel sektörün mesleki iş gücü ihtiyacına dikkat çekerek, gençlerin mesleki ve teknik liseleri tercih etmelerini sağlamak için düzenlemeler yapılması gerektiğini önerdi. Mesleki eğitimi destekleyecek teşvik unsurları hakkında da bilgi veren Baran, bedelli askerlikte ücret muafiyeti, sağlık giderlerinde indirim, her yıl için yıpranma hakkı, bireysel emeklilikte indirim, araç sigorta ve kasko bedellerinde indirim gibi unsurların ara eleman sorununu çözmede etkili olabileceğine dikkat çekti. Baran, "Mesleki eğitimi desteklerle özendirelim," şeklindeki tavsiyesiyle de dikkatleri üzerine çekti.