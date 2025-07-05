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Ankara'ya Yeni Metro Projesi: Esenboğa Metrosu Yolda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Metrosu projesinin iki ay içinde tamamlanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 17:14
Ankara'ya Yeni Metro Projesi: Esenboğa Metrosu Yolda

Esenboğa Metrosu Projesi Hızla İlerliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa metrosu projesinin tamamlanma süresini iki ay olarak açıkladı ve bu yıl sonunda ihalesini yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Uraloğlu: "Ankara Ulaşım Altyapısında 739 Milyar Lira Yatırım"

Uraloğlu, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir yürüyüş başlattıklarını belirtti. Ayrıca, Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına toplamda 739 milyar lira yatırım yaptıklarını açıkladı. Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 466 kilometreden 1208 kilometreye çıkardıklarını vurguladı.

Esenboğa Havalimanı Yatırımları Tamamlanıyor

Esenboğa Havalimanı'nın üçüncü pisti ve yeni hava trafik kontrol kulesinin yapımında sona yaklaşacaklarını ifade eden Uraloğlu, bu yatırımların yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını aktardı.

Hızlı Tren Projeleri ile Ankara'nın Bağlantıları Güçleniyor

Bakan Uraloğlu, Ankara'nın Eskişehir, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas gibi şehirlere hızlı demir yolu ile bağlandığını belirtti. 100 milyon insanın yüksek hızlı tren hatlarıyla hizmet aldığını vurgulayarak, Sivas'a giden yüksek hızlı tren hatlarına olan talepleri hatırlattı.

Metro Projelerinde AK Parti İhtiyacı Karşıladı

Ankara'da gerçekleştirilen metro projelerinin çoğunu AK Parti hükümetinin gerçekleştirdiğini belirten Uraloğlu, "58 kilometre metro hattının neredeyse tamamını biz yaptık" dedi. Esenboğa metro projesinin, Etlik Şehir Hastanesi'ni de kapsayacak şekilde tamamlanacağını ifade etti.

Süreç Hızlanıyor

Uraloğlu, Esenboğa metro projesinin detaylarını iki ay içerisinde netleştirerek süreci hızlandıracaklarını duyurdu ve Cumhurbaşkanı'na bu projeleri arz ettiklerini belirtti. "İnşallah bu yıl süreci doğru yönetecek ve ihalesini yaparak çalışmalarımıza başlayacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Merkez Yeni Konferans Binası'nda, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı....

AK Parti Genel Merkez Yeni Konferans Binası'nda, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu toplantıda konuşma yaptı.

AK Parti Genel Merkez Yeni Konferans Binası'nda, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı....

AK Parti Genel Merkez Yeni Konferans Binası'nda, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu toplantıda konuşma yaptı.

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