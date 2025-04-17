Ankaralı Sanayicilere Birleşik Krallık Yatırım Fırsatları Tanıtıldı

Birleşik Krallık'taki Yatırım Fırsatları Tanıtıldı

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Birleşik Krallık ile son 5 yılda giderek dengelenen bir ticaret yapısının ortaya çıktığını belirtti. Ankaralı sanayiciler, Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleştirilen toplantıda, ülkedeki yatırım fırsatları ve devlet teşvikleri hakkında detaylı bilgiler aldı.

Birleşik Krallık Ülke Günü Toplantısı

ASO Meclis Salonu'nda düzenlenen Birleşik Krallık Ülke Günü Toplantısı'nda konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, Birleşik Krallık'ın Türkiye için taşıdığı ekonomik ve ticari stratejik öneme dikkat çekti. 2021'de yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması ile iş dünyasına yeni olanakların kapılarını araladığını vurguladı. Bu bağlamda, enerji güvenliği, tedarik zinciri, sanayi üretimi ve dijital dönüşüm alanlarında güçlü işbirliği fırsatları sunulduğunu ifade etti.

Ardıç, Türkiye'nin 2022'de Birleşik Krallık'a gerçekleştirdiği ihracatın %22,7 artışla 15,3 milyar dolara ulaştığını ve ithalatın da %5 artışla 6,8 milyar dolara yükseldiğini aktardı. Böylelikle, geçen yıl Türkiye lehine 8,4 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası oluştu.

Ankara ile Birleşik Krallık Arasındaki Ticaret

Ardıç, Ankara'ya özel olarak Birleşik Krallık ile dış ticaretin önemli ölçüde dengelendiğini vurguladı. 2019'daki yaklaşık 661 milyon dolarlık dış ticaret açığının 2024 itibarıyla 48 milyon dolara gerileyeceğini belirtti. Bu durum, 2024'ün ihracat açısından dikkat çekici bir yıl olacağını gösteriyor. Birleşik Krallık'a olan ihracat 375 milyon dolara ulaşırken, ithalat 424 milyon dolar olarak kaydedildi; böylece dış ticaret hacmi 800 milyon dolara yükseldi.

Yüksek Teknolojili Sektörlere Yoğunlaşma

Ankara'nın dış ticaretinin yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerde yoğunlaştığını belirten Ardıç, ASO Ankara Teknoloji Üssü Projesi ile İngiltere'den ve diğer coğrafyalardan yatırımları çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

İngiltere Büyükelçisi'nin Açıklamaları

Toplantıda konuşan İngiltere Ankara Büyükelçisi Jill Morris, başkentin savunma, havacılık, makine, elektronik, ilaç ve yüksek teknoloji endüstrilerindeki performansının dikkat çekici olduğunu belirtti. Morris, Türkiye'deki ortaklarıyla serbest ticaret anlaşması kapsamında işbirliğini geliştirmeye büyük önem verdiklerini ve ticaretin artırılması potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

Başkentli sanayiciler, Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen toplantıda, ülkedeki yatırım fırsatları ve devlet teşvikleri hakkında bilgi aldı. Birleşik Krallık'ta yatırım ve işbirliği fırsatlarının ele alındığı Birleşik Krallık Ülke Günü Toplantısı, ASO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. ASO Başkanı Seyit Ardıç, burada konuşma yaptı.

Başkentli sanayiciler, Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen toplantıda, ülkedeki yatırım fırsatları ve devlet teşvikleri hakkında bilgi aldı. Birleşik Krallık'ta yatırım ve işbirliği fırsatlarının ele alındığı Birleşik Krallık Ülke Günü Toplantısı, ASO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. ASO Başkanı Seyit Ardıç, burada konuşma yaptı.