Ankaralılar koşa koşa gidiyor! 6 noktada tamamen ücretsiz verilecek

Yenimahalle Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla her yıl düzenlediği aşure dağıtımını bu yıl da sürdürüyor. Belediye Başkanı Fethi Yaşar, göreve başladığı günden beri tüm vatandaşlara eşit hizmet sunma anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı ve tüm yurttaşları aşure etkinliklerine katılmaya davet etti.





DEMETEVLER VE KARŞIYAKA’DA AŞURE DAĞITIMI BAŞLIYOR

Bu yılın aşure dağıtımı etkinlikleri, 19 Temmuz’da saat 18.00’da Demetevler Cuma Parkı’nda, 18.30’da ise Karşıyaka İş Merkezi önünde başlayacak.

Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşit hizmet anlayışının, Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde atalarının gösterdiği mücadeleden esinlendiğini vurgulayarak, “Atalarımız, Cumhuriyet'in temellerini atarken Kürt, Türk, Alevi ve Sünni demeden hayatlarını feda ederek bu toprakları savundular. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği eşit yurttaşlık idealiyle çalışarak, ülkemizi parlak bir geleceğe birlikte taşıyacağız. Tüm yurttaşlarımızı geleneksel aşure sofralarımızda bir araya gelmeye davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

FARKLI LOKASYONLARDA DEVAM EDEN ETKİNLİKLER



Yenimahalle Belediyesi'nin Muharrem ayı kapsamında düzenlediği aşure etkinlikleri, 20 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’da Ragıp Tüzün Parkı’nda ve saat 20.30’da Batıkent Murat Karayalçın Parkı’nda devam edecek.

Bu etkinlikler, 22 Temmuz Pazartesi saat 18.00’da Şentepe Müslüm Gürses Parkı’nda ve 23 Temmuz Salı günü saat 18.00’da Ata Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde sürecek. Aşure dağıtımıyla binlerce ilçe sakini bir araya gelerek barış ve kardeşlik içinde Muharrem ayını kutlayacak.

