Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ankaralılar koşa koşa gidiyor! 6 noktada tamamen ücretsiz verilecek

Yenimahalle Belediyesi, geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımına bu yıl da devam ediyor. Belediye Başkanı Fethi Yaşar, vatandaşları eşit hizmet anlayışıyla aşure sofralarına davet etti.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 17:07
Ankaralılar koşa koşa gidiyor! 6 noktada tamamen ücretsiz verilecek

Yenimahalle Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla her yıl düzenlediği aşure dağıtımını bu yıl da sürdürüyor. Belediye Başkanı Fethi Yaşar, göreve başladığı günden beri tüm vatandaşlara eşit hizmet sunma anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı ve tüm yurttaşları aşure etkinliklerine katılmaya davet etti.

YENİMAHALLEDE AŞURE GÜNÜ

DEMETEVLER VE KARŞIYAKA’DA AŞURE DAĞITIMI BAŞLIYOR

Bu yılın aşure dağıtımı etkinlikleri, 19 Temmuz’da saat 18.00’da Demetevler Cuma Parkı’nda, 18.30’da ise Karşıyaka İş Merkezi önünde başlayacak. 

Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşit hizmet anlayışının, Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde atalarının gösterdiği mücadeleden esinlendiğini vurgulayarak, “Atalarımız, Cumhuriyet'in temellerini atarken Kürt, Türk, Alevi ve Sünni demeden hayatlarını feda ederek bu toprakları savundular. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği eşit yurttaşlık idealiyle çalışarak, ülkemizi parlak bir geleceğe birlikte taşıyacağız. Tüm yurttaşlarımızı geleneksel aşure sofralarımızda bir araya gelmeye davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

FARKLI LOKASYONLARDA DEVAM EDEN ETKİNLİKLER

Yenimahalle Belediyesi'nin Muharrem ayı kapsamında düzenlediği aşure etkinlikleri, 20 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’da Ragıp Tüzün Parkı’nda ve saat 20.30’da Batıkent Murat Karayalçın Parkı’nda devam edecek.

Bu etkinlikler, 22 Temmuz Pazartesi saat 18.00’da Şentepe Müslüm Gürses Parkı’nda ve 23 Temmuz Salı günü saat 18.00’da Ata Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde sürecek. Aşure dağıtımıyla binlerce ilçe sakini bir araya gelerek barış ve kardeşlik içinde Muharrem ayını kutlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşı alan tüm emekliler yararlanacak! Bir sefere mahsus 10.000 TL alabilecekler

Ziraat Bankası'nda vadeli/vadesiz hesabı olana 20.000 TL! 48 saat içinde başvuru şartı var

iPhone 12'ye okkalı indirim geldi! Android kullanan bile almaya gidecek

3.000 TL'ye arsa alarak prefabrik kondurmanın yolu açıldı! Milli Emlak KDV'yi ortadan kaldırıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

TÜVTÜRK’e gidenler dikkat! O ücretler iade edilecek

iPhone 12'ye okkalı indirim geldi! Android kullanan bile almaya gidecek

Ankaralılar koşa koşa gidiyor! 6 noktada tamamen ücretsiz verilecek

Okullar açılmadan taze burs müjdesi geldi! 9 ay boyunca 4 bin lira ödenecek

Promosyonda rekor kırıldı! 33.000 TL ceplere yakışacak

İstanbullulara müjdeli haber verildi! O kişilere toplu taşıma ücretsiz oldu

Emekliler bunun için artık para ödemeyecek! Ücretsiz olduğunu duyan akın ediyor

Bakanlıktan muhteşem haber! Çocuklara milyonluk destek için hemen IBAN'a bakın

Ziraat Bankası'nda vadeli/vadesiz hesabı olana 20.000 TL! 48 saat içinde başvuru şartı var

Emekli maaşı alan tüm emekliler yararlanacak! Bir sefere mahsus 10.000 TL alabilecekler

3.000 TL'ye arsa alarak prefabrik kondurmanın yolu açıldı! Milli Emlak KDV'yi ortadan kaldırıyor

KPSS puanı 60-65-70 olana başvurular açıldı! Mülakatsız kamu personeli alımı yapılacak