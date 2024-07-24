Anonim Şirketlerde Elektronik Genel Kurul Süreci Yeniden Düzenlendi

Elektronik Genel Kurul Giriş Süresi Belirlendi

Anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılım süresi yeniden belirlendi.

Ticaret Bakanlığı'nın Yeni Tebliği

Ticaret Bakanlığı, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaparak, Resmi Gazete'de yayımlanmış bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu.

Yeni Katılım Zamanları

Yapılan düzenlemeye göre, anonim şirketlerin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme giriş, genel kurulun yapılacağı gün saat 06.00'da başlayacak ve toplantı saatinden 5 dakika öncesine kadar devam edecek. Önceki sistemde, giriş süresi toplantının başlamasından 1 saat önceye kadar uzanıyordu.

Bu değişiklik, şirketlerin genel kurul süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedeflemektedir.